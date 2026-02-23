Ulises Dávila Castigado por Escándalo de Apuestas en Australia; Esto Dijo el Futbolista Mexicano

El futbolista mexicano Ulises Dávila fue multado luego de declararse culpable de corromper los resultados de apuestas relacionadas con partidos de futbol en la liga de Australia. Dávila, excapitán de los Macarthur Bulls de la A-League de Australia, se asoció en un esquema de apuestas que consistió en intentar provocar, de manera intencional, tarjetas amarillas en cinco partidos entre las temporadas 2023 y 2024. El mexicano, que jugó en Chivas y en el Chelsea de Inglaterra, se declaró culpable de los cargos en octubre de 2025.

Ulises Dávila reclutó a sus compañeros Clayton Lewis y Kearyn Baccus, quienes se ganaron tarjetas amarillas para conseguir el resultado deseado en las apuestas, cuyas ganancias ascendieron a más de 200 mil dólares australianos (alrededor de 132 mil dólares). Como consecuencia de las investigaciones en su contra, los tres futbolistas involucrados perdieron sus contratos profesionales con Macarthur FC

En ese sentido, la semana pasada, Ulises Dávila fue declarado culpable y multado con un total de 11 mil dólares en el Tribunal Local de Downing Centre en Sídney.

¿Qué dijo Ulises Dávila tras su castigo por escándalo de apuestas?

Ulises Dávila rompió el silencio a través de redes sociales, luego de darse a conocer su castigo. "Se concluye un proceso legal que ha sido desafiante en mi vida. Respeto la decisión del Tribunal y acepto mi responsabilidad dentro de lo ocurrido", escribió el jugador. "Esta experiencia me deja una reflexión clara y un compromiso firme de actuar siempre con integridad y responsabilidad. Agradezco a Dios, a mi familia, amigos y equipo legal, así como a todas las personas que me acompañaron durante este tiempo”.

De igual manera el exjugador de Chivas se disculpó con las personas que pudieron verse afectadas por su actuar. “Mi enfoque ahora es seguir adelante con responsabilidad, reconstruir mi camino y dedicarme plenamente a mi familia y a mi futuro", aseveró.

La magistrada Marguerite Vassall declaró que, si bien ninguna de las conductas de Ulises Dávila afectó el marcador de ningún partido, aún no había sido denunciado. "En cierta medida, esto desacredita la integridad del juego", señaló.

Ulises Dávila fue parte de la Selección Mexicana Sub-20 que jugó el Mundial de 2011, fue una de las grandes promesas del futbol mexicano en aquellos tiempos. Su talento lo llevó a ser fichado por el Chelsea ese mismo año, pero nunca pudo debutar con el cuadro londinense. Aún así jugó en España, Países Bajos, Portugal y México, antes de irse a Australia, donde finalmente fue suspendido por el tema de amaño de partidos.

