¿Corre Peligro el Partido México vs Islandia? Esto Sabemos

El pasado domingo 22 de febrero, un operativo realizado por el Ejército Mexicano culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esto desató una ola de violencia en al menos 20 entidades del país, en los cuales se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a gasolineras y establecimientos comerciales.

Noticia relacionada: Cuerpo de ‘El Mencho’ Ya Fue Identificado Genéticamente: FGR

Ante esta situación, algunos aficionados se han cuestionado si el partido amistoso México vs Islandia se llevará a cabo con normalidad. Recordemos que este encuentro está programado para este miércoles 22 de febrero en la cancha del Estadio La Corregidora en Querétaro.

En ese sentido, la Liga MX decidió reprogramar el encuentro entre Querétaro y Juárez que estaba previsto para jugarse el domingo 22 de febrero en la misma sede en la que la Selección Mexicana recibirá a su similar de Islandia.

Noticia relacionada: Se Pospone Chivas vs América Femenil, Anuncia Liga MX, tras Anuncio de la Muerte de 'El Mencho'

¿Qué pasará con el partido México vs Islandia?

Hasta el momento ni la Federación Mexicana de Futbol ni la Selección Mexicana, han emitido algún comunicado para suspender el partido, por lo que el compromiso sigue en pie. En ese sentido, el reportero de TUDN, Mauricio Imay, informó el pasado domingo 22 de febrero que “el México vs Islandia se juega en Querétaro tal y como estaba programado”. Además, añadió que la concentración de los futbolistas arrancó ese mismo día, por la noche, en Querétaro.

El partido entre México e Islandia se disputará a las 20:00 horas del próximo miércoles 25 de febrero.

Noticias recomendadas:

DB