UEFA Sanciona a Prestianni por Presuntos Insultos Racistas a Vinicius Jr.

La UEFA anunció este lunes 23 de febrero, la suspensión provisional del jugador argentino del Benfica, Gianluca Prestianni. Esta decisión llega tras el incidente con el brasileño, Vinicius Junior, durante el partido de los Playoffs de la Champions League, en el que el futbolista del Real Madrid acusó a Prestianni de haberlo insultado de forma racial.

Mediante un comunicado oficial, el máximo organismo del futbol europeo, informó sobre la decisión de suspender provisionalmente a Prestianni “por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”.

El comunicado detalla que “tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”.

Benfica apelará la suspensión de Prestianni

Luego de que la UEFA diera a conocer la sanción sobre Gianluca Prestianni, el Benfica, club al que pertenece el argentino, emitió un comunicado en el que señaló que apelarán la decisión.

El club aseguró “tomó conocimiento de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisoria de un partido al jugador Gianluca Prestianni, en el marco de la investigación en curso relativa al incidente ocurrido en el partido frente a Real Madrid”.

En ese sentido, la institución portuguesa lamentó “no contar con el jugador mientras el proceso todavía sigue en curso y apelará esta decisión ante la UEFA, aunque difícilmente los plazos de la causa tengan efecto práctico de cara al partido de vuelta del playoff de la Champions League".

Aunado a esto, el Benfica reafirmó su compromiso para combatir la problemática del racismo en el futbol.

"Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente su compromiso inquebrantable para combatir cualquier forma de racismo y discriminación, valores que son parte de su identidad histórica y que se reflejan en sus acciones cotidianas, su comunidad global, el trabajo de la Fundación Benfica y grandes figuras de la historia del club como Eusébio”.

DB