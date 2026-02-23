Se Anuncia la Revancha para la Pelea Mayweather vs Pacquiao

Los legendarios boxeadores, Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, volverán al cuadrilátero para enfrentarse en una revancha de carácter profesional el próximo 19 de septiembre en el Sphere de Las Vegas, Nevada. El anuncio de esta pelea llega tan sólo unos días después de que Mayweather, boxeador con récord invicto, dio a conocer su intención de salir del retiro, esto con su combate de exhibición ante Mike Tyson, el cual está programado para este 2026.

De momento no se ha acordado la división, es decir el peso, ni a cuántos asaltos se disputará el combate que significará la revancha de aquel combate que sostuvieron en 2015.

"Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez será el mismo resultado", dijo Mayweather, mientras que Pacquiao mencionó que “Floyd y yo le dimos al mundo lo que sigue siendo la pelea más grande en la historia del boxeo".

Quiero que Floyd viva con una derrota en su récord profesional y siempre recuerde quién se la dio -Manny Pacquiao

Así fue el primer combate entre Mayweather y Pacquiao

El 2 de mayo de 2015, Floyd Mayweather Jr. venció a Manny Pacquiao por decisión unánime. Aquella pelea fue una de las más esperadas de todos los tiempos, pues enfrentaba a dos de los mejores libra por libra de aquella época. Muchos aficionados piensan que el combate no logró cumplir con las enormes expectativas, pero sí rompió varios récords de audiencia, incluido el de los 4.6 millones de compras en pago por evento en Estados Unidos y más de 410 millones de dólares en ingresos. Esa pelea además estableció un récord de taquilla con 72.2 millones de dólares en venta de boletos.

