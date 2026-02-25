Dónde Ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está cada vez más cerca. Comenzará el próximo 5 de marzo en el Tokyo Dome con el partido entre China Taipéi y Australia, equipos que abrirán esta edición del torneo.

La fase de grupos para la edición de este año se llevará a cabo en tres países diferentes: Estados Unidos (Texas y Miami), Japón (Tokio) y Puerto Rico (San Juan), mientras que de cuartos de final en adelante, el torneo se disputará únicamente en las dos sedes estadounidenses.

Esta será la edición más grande de la historia, pues contará con 20 equipos esparcidos por todo el mundo. Las selecciones participantes se enfrentarán por la oportunidad de llamarse campeones del Clásico Mundial de Béisbol y México será uno de los equipos que estará en el certamen. Aquí te decimos cómo podrás ver en vivo este gran evento.

¿El Clásico Mundial de Béisbol podrá verse en TV abierta?

Esta edición del clásico mundial de béisbol 2026 será transmitido en TV, abierta a través de la señal del Canal 9 y del Canal 5. Además podrás disfrutar de otros partidos de este torneo por la señal de TUDN, así como por el streaming de la app de ViX.

¿Qué equipos van a jugar el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Esta es la lista completa de equipos que van a competir en el Clásico Mundial de Béisbol:

• Australia

• Brasil

• Canadá

• China Taipei

• Colombia

• Corea

• Cuba

• Estados Unidos

• Gran Bretaña

• Israel

• Italia

• Japón

• México

• Nicaragua

• Países Bajos

• Panamá

• Puerto Rico

• República Checa

• República Dominicana

• Venezuela

