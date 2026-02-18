Puebla Será Sede de un Partido de la Selección Mexicana Rumbo al Mundial de Futbol 2026

Puebla será sede de uno de los tres partidos de preparación confirmados que la Selección Mexicana sostendrá previo al Mundial de Futbol 2026, el Gobierno del Estado dio a conocer que habrá un partido amisto contra Ghana en el Estadio Cuauhtémoc. En N+ te decimos cuándo y dónde conseguir los boletos.

Arranca la cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 en donde México, Estados Unidos y Canadá serán sedes, pero previo a estos juegos, habrá partidos de preparación; Entre ellos, dieron a conocer que la Selección Mexicana se enfrentará contra Islandia, Portugal y Ghana.

Puebla se prepara para el partido amistoso de México Vs. Ghana en el Estadio Cuauhtémoc

Este último encuentro con el equipo africano pone a la capital poblana dentro del calendario de preparación para el Mundial de Futbol 2026; A través de una conferencia, en donde destacó la participación del Director Técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dieron a conocer esta buena noticia.

Ivar Sisniega Campbell, Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, destacó que Puebla es una sede ideal debido a la cercanía con la capital del país y a la altura que se asemeja a la de Ciudad de México. Además, agradeció las facilidades que se la han dado para que este encuentro con Ghana se lleve acabo con éxito, esto agregó.

Puebla se está convirtiendo, es hoy me parece, el estado del deporte, el estado que está promoviendo el deporte como pocos y que está trayendo eventos de altísimo nivel.

Partido de la Selección Mexicana Vs. Ghana: Dónde, a qué hora y boletos del partido

En México se llevarán acabo al menos tres partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, uno de ellos será el próximo 22 de mayo a las 8:00 p.m. en el Estadio Cuauhtémoc ubicado en la ciudad de Puebla, en donde la Selección Mexicana se enfrentara contra el equipo de futbol de Ghana.

Ivar Sisniega Campbell, mencionó que los boletos saldrán a la venta próximamente a través de la misma boletera que trabaja con el Club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

José Luis García Parra, Coordinador de Gabinete externó la buena noticia para Puebla y recordó que anteriormente el Estadio Cuauhtémoc ha sido escenario de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, por lo que mencionó que esta listos para este encuentro histórico. Esto agregó.

En nuestro país solamente habrá tres partidos finales de preparación rumbo a esta justa mundialista y para dar este gran anuncio que el gobernador Alejandro Armenta se comprometió con los poblanos… para anunciar, próximamente en Puebla, 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc la Selección Nacional de México enfrentará a la Selección de Ghana.

Al respecto, el Gobierno de Puebla agregó que se cuenta con la infraestructura adecuada para este evento internacional previo al Mundial de Futbol 2026, el cual se espera que tenga gran participación de los aficionados.

Fechas del Tour del Trofeo de la Copa del Mundo 2026: Calendario y Ciudades en México

Los otros dos partidos amistosos se llevarán acabo en los siguientes lugares: Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro y contra Portugal en el Estadio Azteca de CDMX.

