¿Cuántos Jugadores de la Selección Mexicana Están Lesionados Antes del Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), con el partido México vs Sudáfrica. La Selección Mexicana inaugurará la justa mundialista, pero podría hacerlo con ausencias muy importantes en su plantilla, pues a menos de cuatro meses para que comience el torneo, la escuadra que dirige Javier Aguirre tiene una amplia lista de jugadores que no están actualmente disponibles debido a diversas lesiones. El más reciente futbolista que se ha sumado a ese listado es Edson Álvarez, capitán del equipo tricolor.

Álvarez se sometió a una cirugía para reparar una lesión en su tobillo. El 'Machín' fue intervenido este martes 17 de febrero, pero desafortunadamente para la Selección Mexicana, no es el único jugador que actualmente se encuentra sin actividad debido a una lesión. Otros jugadores que han sido constantes en las convocatorias durante los últimos años y que hoy están lastimados son Santiago Gimenez y Gilberto Mora, de quienes aún no se tienen fechas específicas para que puedan volver al terreno de juego.

Noticia relacionada: Selección Mexicana Confirma a sus Tres Rivales de Preparación Para el Mundial; Fechas y Sedes

Aquí te dejamos la lista completa de jugadores de la Selección Mexicana que están lesionados a menos de cuatro meses para que arranque la Copa del Mundo.

Jugadores de la Selección Mexicana lesionados antes del Mundial 2026

Estos son los jugadores de la Selección Mexicana que están actualmente lesionados:

Santiago Gimenez : El delantero fue operado en diciembre de 2025 por una lesión en su tobillo derecho. Su recuperación estimada es de tres meses, por lo que se estima que pueda regresar a las canchas en marzo.

: El delantero fue operado en diciembre de 2025 por una lesión en su tobillo derecho. Su recuperación estimada es de tres meses, por lo que se estima que pueda regresar a las canchas en marzo. Edson Álvarez: El capitán del Tricolor sufrió dolencias en el tobillo. Este martes 17 de febrero, el fue operado del tobillo y se espera que esté de baja de 6 a 8 semanas.

El capitán del Tricolor sufrió dolencias en el tobillo. Este martes 17 de febrero, el fue operado del tobillo y se espera que esté de baja de 6 a 8 semanas. Rodrigo Huescas: El lateral derecho sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en octubre de 2025. La recuperación más optimista lo haría regresar en abril, pero hay un alto riesgo de que se pierda el Mundial.

El lateral derecho sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en octubre de 2025. La recuperación más optimista lo haría regresar en abril, pero hay un alto riesgo de que se pierda el Mundial. Luis Chávez: El mediocampista se rompió los ligamentos de la rodilla derecha durante un entrenamiento para la Copa Oro 2025. Se espera que regrese pronto a jugar.

El mediocampista se rompió los ligamentos de la rodilla derecha durante un entrenamiento para la Copa Oro 2025. Se espera que regrese pronto a jugar. Alexis Vega: El atacante se sometió a cirugía artroscópica de rodilla que lo mantendrá inactivo hasta finales de febrero o principios de marzo.

El atacante se sometió a cirugía artroscópica de rodilla que lo mantendrá inactivo hasta finales de febrero o principios de marzo. Gilberto Mora: La joven promesa del futbol mexicano ha estado fuera de actividad debido a una pubalgia, lesión que es causada por la sobrecarga de partidos. No hay fecha oficial para su regreso, pero se prevé que no tenga problemas para volver a tiempo para el Mundial.

La joven promesa del futbol mexicano ha estado fuera de actividad debido a una pubalgia, lesión que es causada por la sobrecarga de partidos. No hay fecha oficial para su regreso, pero se prevé que no tenga problemas para volver a tiempo para el Mundial. Jesús Chiquete: El defensa sufrió una luxación en su tobillo derecho en diciembre de 2025. El tiempo estimado de recuperación sería de 5 meses, por lo que su regreso a las canchas podría darse en mayo, apenas un mes antes del Mundial.

El defensa sufrió una luxación en su tobillo derecho en diciembre de 2025. El tiempo estimado de recuperación sería de 5 meses, por lo que su regreso a las canchas podría darse en mayo, apenas un mes antes del Mundial. César Huerta: El delantero fue operado por una molestia en la pelvis en noviembre de 2025. Su club, el Anderlecht informó que el plazo de recuperación era de dos meses, por lo que el extremo estaría listo a principios de marzo.

El delantero fue operado por una molestia en la pelvis en noviembre de 2025. Su club, el Anderlecht informó que el plazo de recuperación era de dos meses, por lo que el extremo estaría listo a principios de marzo. Luis Romo: El futbolista de Chivas sufrió un desgarre a principios de febrero. Se espera que esté fuera de actividad alrededor de seis semanas, por lo que podría reaparecer en abril.

Noticias recomendadas:

DB