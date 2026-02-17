Selección Mexicana Confirma a sus Tres Rivales de Preparación Para el Mundial; Fechas y Sedes

La Selección Mexicana anunció a los que serán sus últimos tres rivales para los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026. El conjunto tricolor, que inaugurará la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), dio a conocer que enfrentarán a las selecciones de Ghana, Australia y Serbia en las Fechas FIFA previas al comienzo de la justa mundialista.

Recordemos que México se verá las caras en el Mundial ante Sudáfrica, Corea del Sur y la selección europea que resulte ganadora del Repechaje B, que podría ser República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte. Estos duelos se acordaron precisamente pensando en los rivales a los que se medirá el Tricolor durante la fase de grupos del certamen internacional, pues de acuerdo con el comunicado oficial "la intención de estos encuentros es afinar los últimos detalles previo al arranque de la Copa del Mundo y terminar con una preparación lo más adecuada posible".

¿Cuándo y dónde juega México los últimos partidos de preparación para el Mundial 2026?

La Selección Mexicana ya confirmó las fechas los lugares en los que enfrentará a Ghana, Australia y Serbia. El partido ante la potencia africana se llevará a cabo el próximo viernes 22 de mayo en territorio mexicano, aunque aún no se revela en qué estadio; el juego contra Australia se disputará en el Rose Bowl de California, Estados Unidos, el sábado 30 de mayo; finalmente, el compromiso ante el combinado serbio se jugará en México en un estadio aún por definir el día jueves 4 de junio.

