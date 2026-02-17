¿Se Pierde el Mundial? Edson Álvarez fue Operado del Tobillo

Pésimas noticias las que llegaron este martes 17 de febrero al campamento de la Selección Mexicana, pues se ha confirmado que el capitán del Tricolor, Edson Álvarez, fue sometido a una cirugía para reparar una lesión en su tobillo izquierdo. El futbolista de 28 años de edad había estado fuera de actividad durante varias semanas con el Fenerbahçe de Turquía, volvió a la actividad y se resintió, por lo que finalmente el cuerpo médico de su club decidió que la mejor solución era operarse a tan sólo 4 meses de que comience la Copa del Mundo.

Edson Álvarez se encuentra cedido a préstamo en el Fenerbahçe, pues su pase sigue perteneciendo al West Ham de Inglaterra. El centrocampista surgido del Club América, logró ganarse un puesto en Turquía, pero debido a las lesiones, en los últimos meses ha perdido continuidad y ritmo de juego. En ese mismo sentido, su valor de mercado ha sufrido un impacto considerable, pues actualmente está tasado en 22 millones de euros, cuando en su mejor momento llegó a ser valuado en 35 millones según el portal especializado Transfermarkt.

¿Edson Álvarez se pierde el Mundial 2026?

El reportero de TUDN, Mauricio Imay, informó que aún no hay certeza absoluta sobre cuánto tiempo se perderá el 'Machín', pues mencionó que el cuerpo médico de la Selección Mexicana está a la espera del informe por parte del Fenerbahçe tras la cirugía de Álvarez. Sin embargo, Imay dio a conocer que la previsión más optimista es que Edson Álvarez no demore más de dos meses en volver al terreno de juego, lo cual sí le permitiría llegar a la Copa del Mundo.

Sin embargo, al igual que otros jugadores mexicanos, parece que el verdadero problema será el ritmo de juego con el que pueda llegar a la justa mundialista, pues Edson es un futbolista más que, a cuatro meses de que comience el Mundial, se encuentra lesionado.

Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados de la Selección Mexicana previo al Mundial

Con la lesión de Edson Álvarez y su paso por el quirófano, la Selección Mexicana parece tener un serio problema a escasos meses del comienzo del Mundial. Estos son los jugadores que actualmente se encuentran lesionados y que han formado parte de la convocatorias de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo:

Edson Álvarez (tobillo)

Santiago Gimenez (tobillo)

Gilberto Mora (pubalgia)

Luis Chávez (rodilla)

Rodrigo Huescas (rodilla)

Alexis Vega (rodilla)

Jesús Chiquete (tobillo)

César Huerta (pelvis)

Luis Romo (muslo)

