Isaac del Toro Termina Etapa 2 del UAE Tour 2026: ¿Cómo le fue al Mexicano?

Isaac del Toro salió como líder del UAE Tour 2026 para la Etapa 2, pero terminó en lugar 25 en la carrera contrarreloj que se disputó en la isla de Al Hudayriyat este martes 13 de febrero.

El mexicano partió con ventaja de 4 segundos sobre el neerlandés Cees Bol y 6 segundos por encima del italiano Antonio Tiberi, en el recorrido de 12.3 km. Su registro fue de 13 minutos y 45 segundos.

Remco Evenepoel marcó el mejor tiempo, con un registro de 13:03, se llevó la segunda etapa. El belga también fue el más rápido en el punto intermedio (6:24). Joshua Tarling finalizó segundo con 13:09, a seis segundos, mientras que Rémi Cavagna ocupó el tercer puesto con 13:15, a 12 segundos del líder.

Con el maillot rojo, logrado en la jornada inaugural, Del Toro detuvo el crono 42 segundos detrás del líder.

La segunda etapa del Tour comenzó a las 3:05 horas de la madrugada, tiempo del centro del país, pero el mexicano salió hasta las 5:14 horas, siendo el último en participar de los 145 ciclistas.

El originario de Ensenada, Baja California, advirtió ayer que trabajó en su desempeño contrarreloj, pero no tanto como necesitaba.

Para este martes, "El Torito" manifestó su deseo de seguir liderando la clasificación general y no perder tiempo con Evenepoel, de Red Bull-Bora-Hansgrohe, quien ganó la segunda jornada de la competencia en Emiratos Árabes Unidos.

La salida de UAE Team Emirates-XRG

Los horarios oficiales de salida de los ciclistas del equipo UAE Emirates XRG para la prueba de contrarreloj de este martes quedaron de la siguiente manera en hora local:

13:08:00 – Adam Yates

13:29:00 – Florian Vermeersch

13:50:00 – Nils Politt

14:11:00 – Rune Herregodts

14:32:00 – Kevin Vermaerke

14:53:00 – Sebastián Molano

15:14:00 – Isaac del Toro (5:14:00 – hora de Ciudad de México)

¿Cómo se diseñó la segunda etapa del UAE Tour?

La Etapa 2 del UAE Tour es una contrarreloj individual que se desarrolla íntegramente en la isla de Al Hudayriyat. El recorrido es muy rápido y solo presenta unas pocas curvas en ángulo recto y dos giros en U.

La competencia es perfectamente llana, ancha y con curvas amplias, lo que permite a los corredores mantener velocidades muy altas.

Al tratarse de una contrarreloj individual, los ciclistas parten de manera escalonada.

La llegada, con meta asfaltada, está ubicada en el mismo sector de salida, lo que significa un recorrido cerrado o de circuito.

Mapa completo del recorrido en la Etapa 2. Foto: UAE Tour.

El mexicano y el británico Adam Yates encabezan la misión de UAE Team Emirates-XRG para renovar el título que el año pasado logró Tadej Pogacar, ausente en esat ocasión.

¿Cuáles son las otras cinco etapas?

La carrera en los Emiratos Árabes Unidos se disputa con siete etapas del 16 al 22 de febrero de 2026, como parte del calendario UCI WorldTour. Cubiertas las primeras dos jornadas, restan los siguientes recorridos:

Etapa 3 — Miércoles 18 de febrero . Umm al Qwain – Jebel Mobrah (182.9 km). Primera jornada de montaña con doble ascensión final de casi 16 km; rampas que alcanzan el 21 % y últimos 6.8 km con media cercana al 11.9 %.

. Umm al Qwain – Jebel Mobrah (182.9 km). Primera jornada de montaña con doble ascensión final de casi 16 km; rampas que alcanzan el 21 % y últimos 6.8 km con media cercana al 11.9 %. Etapa 4 — Jueves 19 de febrero . Recorrido por la región desértica de Hajar. Etapa propicia para velocistas, con el viento como posible factor decisivo.

. Recorrido por la región desértica de Hajar. Etapa propicia para velocistas, con el viento como posible factor decisivo. Etapa 5 — Viernes 20 de febrero. Dubái – Universidad Hamdan bin Mohammed Smart (165.8 km). Perfil llano que representa la última oportunidad clara para los sprinters.

Etapa 6 — Sábado 21 de febrero . Final en Jebel Hafeet, ascensión emblemática del UAE Tour. Los últimos 10.8 km presentan una pendiente media del 6.8 %, etapa clave para definir la general.

. Final en Jebel Hafeet, ascensión emblemática del UAE Tour. Los últimos 10.8 km presentan una pendiente media del 6.8 %, etapa clave para definir la general. Etapa 7 — Domingo 22 de febrero. Jornada final llana desde el Museo Nacional Zayed hasta el rompeolas de Abu Dabi, con paso por la isla de Yas y el circuito de Yas Marina.

