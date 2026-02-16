Consulado de EUA en Cd. Juárez Adelanta Citas a Mexicanos con Boleto para el Mundial

El Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, anunció la disponibilidad de visas para todos los ciudadanos mexicanos que compraron boletos para el Mundial de Futbol de junio próximo.

Robin Busse, cónsul estadounidense en la ciudad fronteriza, afirmó que el beneficio es parte del FIFA Pass, la iniciativa anunciada en noviembre del año pasado por el presidente Donald Trump con el fin de que los solicitantes puedan obtener entrevistas de visa con prioridad, en comparación con el proceso habitual.

Sí tenemos una categoría especial para citas para personas que participan en el llamado sistema de FIFA Pass que es personas que han comprado sus boletos para los partidos de FIFA y están liberados y están reservados para ellos cierta cantidad de visados

Quien tiene boleto va a tener su cita antes del partido

Busse destacó que se ha logrado disminuir el tiempo de espera para conseguir una entrevista para tramitar una visa de turista, luego de que el Departamento de Estado envió más de medio centenar de cónsules para realizar las entrevistas a solicitantes.

Acaban de mandarnos a nuestro consulado y a otros demás consulados de México, más vicecónsules, llamados adjudicadores cónsules para hacer entrevistas de visados y por eso ya aquí en Ciudad Juárez hemos logrado disminuir la lista de espera

"No batallé"

Doña Rosa Natera renovó su visa recientemente y después de la entrevista, le llegó por correspondencia su nuevo pase que se vencerá hasta el año 2036. La ciudadana dijo que no fue tan difícil tramitar el documento.

No, no batallé, como tres semanas duré para que me llegara

El costo de la visa en Ciudad Juárez fue establecido en 190 dólares, unos 3 mil 300 pesos mexicanos, añadió Robin Busse.

El consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez es uno de los más importantes del mundo para tramitar residencias legales en ese país y tan solo en el 2025, otorgó unas 80 mil visas de residencia, principalmente a ciudadanos mexicanos.

