Javier Osiris del Edomex Desapareció en Caseta de Sabinas Hidalgo, NL; Una Camioneta se lo Llevó

La mañana del 30 de marzo de 2024, Javier Osiris Hernández Corona llegó a la caseta federal de Sabinas Hidalgo, en Nuevo León, para pagar la nómina de los empleados.

El joven, originario de Chimalhuacán, Estado de México, tenía el cargo de coordinador de vigilancia de la empresa de seguridad privada Sepibex en esa caseta federal.

Nueve minutos después de su llegada, dos trabajadores de la misma empresa de seguridad dieron acceso a una camioneta negra sin placas, que, sin pagar ni detenerse, entró para llevarse a Javier. Desde entonces su familia desconoce su paradero.

Anónimamente me mandan muchos mensajes, que ahí tienen sus campamentos el cartel y que llevan a gente. Los tienen abriendo brechas, haciendo hoyos; los ocupan para todo. Mi hijo debe de estar por ahí

Asegura Aurora Corona, la madre de Javier, quien también denunció la falta de apoyo de la Fiscalía de Nuevo León cuando su hijo desapareció y el presunto encubrimiento de los responsables por parte de la empresa de seguridad para la que trabajaba su hijo

Mamá de Javier Osiris. Foto: N+

“Cuando yo exigí búsquedas dentro del pueblo, el Ministerio Público me dijo: "Ay, señora Aurora, si usted supiera cómo está ahí. ¿Usted quiere una búsqueda y quiere ir? Yo no voy a estar cuidándola a usted y buscando a su hijo”

Ficha de búsqueda de Francisco Javier Osiris en Nuevo León.

La empresa nunca entregó las cámaras

Según la familia de Javier, la empresa que administra la caseta, Grupo Coconal, nunca entregó las cámaras de seguridad donde se ve cómo se lo llevan y la fiscalía de Nuevo León tardó 6 meses en sacar un boletín de búsqueda, aun cuando Javier no era el único empleado de la empresa que desapareció en la zona.

También está el caso de Carlos Ricardo García Rivera desapareció en enero de 2022.

Tenía el cargo de coordinador de vigilancia en la caseta de Sabinas Hidalgo, el mismo que Javier ocuparía meses después porque se le prometió un salario superior al que tenía en el Estado de México.

Luis Rodolfo Espinoza, abogado de la empresa de seguridad Sepibex, asegura que no encubrieron a ninguno de los empleados posiblemente implicados y que incluso decidieron no darlos de baja para que la fiscalía del estado los pudiera interrogar.

Realmente nadie quiere cooperar con información. Todos dicen no haber visto nada, no saber nada. También se les hizo saber esta situación a la fiscalía y le solicitamos nosotros que fueran ellos a declararlos

Según Luis Rodolfo, la fiscalía no detuvo a ninguno de los vigilantes de la caseta y, con el tiempo, ellos empezaron a darse de baja e incluso a cambiarse de casa.

Una de las zonas más peligrosas

La caseta de Sabinas Hidalgo se encuentra sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Es una de las zonas de Nuevo León con más antecedentes de desapariciones, secuestros y enfrentamientos contra fuerzas armadas.

A solo unos metros de distancia se encuentra Vallecillo, el municipio con mayor incidencia delictiva en el estado. Mientras que Monterrey, la capital, registró 1,559 delitos por cada 100 mil habitantes, Vallecillo contabilizó 2,942 casos.

Javier Osiris Hernández fue una de las 784 fichas de desaparición registradas en Nuevo León en 2024. En los últimos tres años se han contabilizado 2 mil 446 en el estado.

Es un recorrido doloroso el tocar puertas para exigir derechos. El derecho de buscar a mi hijo. Yo no quiero ningún culpable. Yo no quiero saber quién, ni cuándo, ni dónde. Solo permítanle que regrese con su familia. Y no se tarden tanto, no sean malos, porque esto es bien difícil

Aquí puedes ver la historia completa del caso de Javier.