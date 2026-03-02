Hallan Manatí Muerto Flotando en el Río Coatzacoalcos, en la Zona Sur de Veracruz

En el río Coatzacoalcos, fue localizado un segundo manatí muerto, en lo que va de este año 2026. El ejemplar fue localizado sin vida flotando a la altura del puente Coatzacoalcos I, en las inmediaciones de la zona de complejos industriales.

Ante el avistamiento en la zona sur del estado de Veracruz, se dio aviso formal a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, para la realización de la necropsia de ley que determine las causas exactas del deceso.

Otro manatí hallado muerto en Coatzacoalcos, Veracruz

El pasado mes de enero del 2026, se registró el primer hallazgo de un manatí muerto en el río Coatzacoalcos. El hecho corresponde al varamiento de los restos orgánicos de lo que se informó es un manatí de aproximadamente tres metros de largo en el río anteriormente mencionado.

