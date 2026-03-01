Dos Hombres son Detenidos Presuntamente Vinculados a Homicidio de Aficionado en Veracruz

Kevin Alejandro “N” y Kevin Jovani “N” fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado en agravio de una persona en la unidad deportiva Hugo Sánchez, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

Este domingo 1 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, informó que se cumplimentó la órden emitida por un juez de control por los hechos ocurridos el pasado 21 de febrero, en una riña ocurrida tras el juego de futbol entre los clubes Celaya y el Racing Club de Veracruz, donde se dio el presunto delito.

Video: Cronología de Hechos Tras Riña entre Porras del Racing de Veracruz y Celaya en Boca del Río

Los detenidos serán presentados ante un órgano jurisdiccional para que se determine su situación jurídica en los hechos que se encuentran contenidos en el proceso penal 71/2026.

¿Cómo pasaron los hechos donde perdió la vida un hombre tras una riña?

El pasado 21 de febrero, al terminar un partido de fútbol, se registró una fuerte riña entre las porras del equipo Racing y el Celaya, en la colonia Ricardo Flores Magón del municipio de Boca del Río, en la parte exterior de las instalaciones de la unidad deportiva Hugo Sánchez.

Noticia relacionada: ¿Qué se Sabe de la Riña que Dejó un Muerto Tras Partido de Futbol del Racing en Veracruz?

En dicha riña, se reportó una persona fallecida, así como daños a establecimientos comerciales asentados en las calles aledañas a este centro deportivo. Se trató de un hombre que formaba parte de la porra del equipo foráneo de el Celaya.

El Presidente del Club Celaya Cristian Ríos, identificó a la persona fallecida como Carlos Alberto de 33 años, quien formaba parte del grupo de aficionados que hicieron el viaje desde Guanajuato, para apoyar a su equipo que tenia programado un juego contra el Racing.

Suspenden actividades en deportivo de Boca del Río tras una persona muerta en riña

Luego de lo acontecido en el enfrentamiento entre las porras del Racing y el Celaya, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz (PC) suspendió la obra y actividades en la unidad deportiva Hugo Sánchez, de Boca del Río, Veracruz.

Video: Suspenden Actividades en Deportivo Hugo Sánchez tras Riña Entre Porras en Boca del Río Racing Celaya

Tras el fallecimiento del hombre proveniente de Guanajuato, se suspendió toda actividad en el inmueble por considerar que las condiciones del lugar no son aptas para el uso al público.

Historias recomendadas:

LLZH