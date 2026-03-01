Parapentistas Quedan Atrapados en Antena de Radiocomunicaciones de 40 Metros de Alto en Veracruz

Una pareja de parapentistas, quedó atorada en una antena de radio comunicaciones durante la tarde de este sábado 28 de febrero. El hecho ocurrió en el cerro de “Las antenas” en la comunidad de Cuautlapan, Veracruz.

El instructor que es un joven de 21 años y una mujer, vivieron momentos de tensión cuando sobrevolaban el cerro en la comunidad Cuautlapan perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlan, y debido a las malas condiciones climáticas y neblina densa en la zona, la visibilidad se redujo y quedaron atorados, pendiendo de una altura mayor a 40 metros.

En un video el instructor Kevin Alejandro solicitó auxilio a la empresa responsable situada en la ciudad de Orizaba, para que pidieran ayuda a los cuerpos de emergencias y los rescataran. Ante la situación, elementos de Protección Civil de Fortín de las Flores y de Ixtaczoquitlán, acudieron para brindar el apoyo.

También, los rescatistas primeros Respondientes de Fortín apoyaron en el abanderamiento y rescate de ambos parapentistas tras quedar atorados. Posteriormente, el estado de salud de ambos fue estable y solo presentaron crisis nerviosa.

En la entrada al cerro, personal de la empresa responsable de los parapentes de Orizaba, atravesaron camionetas para evitar el paso de la prensa; sin embargo, las autoridades brindaron las facilidades para la cobertura.

Rescatan a menores en vivienda de Veracruz

Vecinos de la colonia Lomas de Tarimoya II reportaron a las autoridades el presunto fallecimiento de una menor de edad, luego de que la mamá pidiera ayuda con el cuerpo en brazos. Los habitantes de la zona también mencionaron que en el domicilio contaban con antecedentes de violencia.

Derivado de esto, personal del DIF de Veracruz aseguró a las menores que se encontraban en la vivienda, hermanas de la bebé fallecida, tras darse a conocer las condiciones poco óptimas en las cuales vivían. Posteriormente, se dio a conocer que fueron ingresadas a la Torre Pediátrica de Alta Especialidad del Hospital Regional de Veracruz.



LLZH