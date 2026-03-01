Muere Motociclista tras Chocar Contra Camioneta en Bulevar de Boca del Río

Se registró un trágico accidente durante la mañana de este domingo 1 de marzo, en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. En el choque se vieron involucrados una motocicleta y un carro particular.

De acuerdo a los testimonios, arriba de la motocicleta venían tres personas, presuntamente se pasaron el alto y fue cuando se impactaron contra una camioneta. El vehículo quedó completamente destrozada, y una persona de las que venía en la moto perdió la vida. Quien venía conduciendo la camioneta fue atendida.

En el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, a la altura de la calle del ingreso al bulevar de Costa de Oro, se reportó presencia de la Policía Estatal, así como de elementos de tránsito municipal de Boca del Río. También llegaron aseguradoras, y personal de la funeraria, ya que de esto tres motociclistas, uno terminó tendido en el pavimento sin vida.

Cierre de circulación por choque entre motocicleta y camioneta en Boca del Río

Derivado del choque entre una camioneta y una motocicleta, la circulación se vio afectada en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, a la altura de la calle del ingreso al bulevar de Costa de Oro, por lo que fue desviada hacia el fraccionamiento, pero del lado contrario. En el carril de norte a sur la circulación se retomó con normalidad; sin embargo, del otro lado si hubo un corte a la circulación.

En la ciudad los domingos suele haber menos problemas con el tráfico, pero aún así derivado del accidente, la circulación se vio un poco lenta. Es de mencionar, que hasta el momento, no ha sido identificada la persona que perdió la vida en el choque entre la motocicleta y la camioneta.

