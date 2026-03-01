Asesinan a Dos Personas a Disparos en su Vivienda en Minatitlán; Presuntamente Eran Madre e Hijo

Durante la noche del sábado 28 de febrero, un hombre y una mujer fueron asesinados en un ataque directo en una vivienda ubicada a orillas del camino Capoacan–Nuevo Atoyac, frente al río Coatzacoalcos, en el municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo a la información obtenida, se trataba de madre e hijo. Respondían a los nombres de Leyda y Ricardo, ambos se encontraban al interior del domicilio cuando arribaron sujetos desconocidos a bordo de dos motocicletas, y al salir al corredor, los agresores abrieron fuego en su contra.

Elementos ministeriales arribaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Además, en la zona se implementó un operativo de búsqueda, sin que hasta el momento haya alguna persona detenida. Se desconoce el móvil del ataque armado que dejó dos personas sin vida.

Durante la mañana de ese mismo sábado 28 de febrero, sujetos desconocidos dispararon a una mujer comerciante de hierbas y frutas, en el municipio de Acayucan al sur de Veracruz. El asesinato ocurrió sobre la calle Juan de la Luz Enriquez, entre las avenidas Miguel Hidalgo y Guadalupe Victoria, en la zona Centro.

Elementos de Protección Civil del municipio de Acayucan, arribaron para dar atención médica a su pareja, quien la acompañaba y resultó lesionado en el ataque. Policía estatal y elementos de la Marina, acudieron a acordonar la zona, mientras elementos ministeriales iniciaban con las investigaciones correspondientes.

Presuntamente el ataque armado iba dirigido contra la pareja de la mujer que perdió la vida, el mismo que resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. Hasta el momento, no han sido detenidos los responsables de éstos hechos de violencia. Además, se desconoce el móvil del ataque.

