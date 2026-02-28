Atacan a Disparos Camioneta de Nahum Álvarez, Exalcalde de Ixtaczoquitlán, Veracruz

Este sábado 28 de febrero, se registró un ataque armado que generó movilización en el municipio de Fortín de las Flores, en la zona montañosa del estado de Veracruz.

De acuerdo a los hechos, una camioneta negra fue atacada a disparos en Fortín de las Flores en las inmediaciones del Rastro de Aves. Los múltiples disparos fueron los que movilizaron a los elementos policiacos. Al lugar, arribaron elementos de la Policía ministerial, quienes acordonaron la zona, para iniciar con las diligencias correspondientes.

No se reportaron personas lesionadas ni detenidas. Además, se informó que en el lugar se hallaron al menos 25 casquillos percutidos. Más tarde, a través de un comunicado se vinculó la camioneta atacada con el exalcalde del municipio de Ixtaczoquitlán, Nahum Álvarez Pellico, quien informó que se encontraba bien.

Exalcalde confirma ataque armado mediante comunicado

A través de las redes sociales oficiales del exalcade, se informó que si ocurrió el ataque armado, y que se encontraba bien y fuera de peligro. Además, que ya se encontraba en proceso de realizar la denuncia correspondiente ante la fiscalía.

Andrés Maldonado Yáñez, Alcalde de Zacualpan, Veracruz fue atacado

El presidente municipal de Zacualpan fue víctima de un robo ocurrido fuera del estado, en una zona entre Tlaxcala y Puebla, y por lo tanto se descarta que se tratara de un atentado. Así lo informaron las autoridades del estado de Veracruz.

El secretario de Gobierno, Ahued Bardahuil, explicó que el alcalde Andrés Maldonado Yáñez viajaba con su esposa y su chofer cuando fueron despojados de su vehículo y pertenencias. Además, se informó que los hechos ocurrieron en la zona comprendida entre Apizaco y Chignahuapan, por lo que la carpeta de investigación se inició en el estado de Puebla debido a la colindancia territorial.

