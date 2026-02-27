Hombre Muere al Llegar a Hospital de Orizaba, Veracruz; Era Trasladado por su Familiares

Durante la tarde de este viernes 27 de febrero se informó que un hombre perdió la vida a bordo de una camioneta. Según lo informado, el deceso ocurrió dentro una camioneta antes de ser atendido en un hospital particular de la zona norte de la ciudad de Orizaba en los límites con Mariano Escobedo.

De acuerdo con los datos recabados, se dio a conocer que los hechos ocurrieron durante la tarde de este viernes cuando una persona del sexo masculino fue trasladada por sus familiares desde la localidad de Xometla, zona perteneciente al municipio de La Perla, hasta el centro hospitalario.

Los reportes indican que la persona era trasladada a bordo de una camioneta hasta el sanatorio, donde se esperaba que recibiera la atención médica urgente correspondiente; sin embargo, cuando llegaron con la víctima al hospital, solamente se realizó la confirmación de que ya no contaba con signos vitales.

Video: Taxista Muere en Ataque Armado en Fraccionamiento Colinas de San José Casas en Córdoba, Veracruz

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Estatal, así como efectivos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de realizar el acordonamiento correspondiente del área, mientras que personal de la Fiscalía Regional llevó a cabo las diligencias correspondientes para lograr el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento no se ha brindado mayor información sobre lo ocurrido la tarde de este viernes; así mismo, se espera que se logre determinar cuál o cuáles fueron las posibles causas del fallecimiento de la persona al llegar a un hospital particular de la zona norte de la ciudad de Orizaba, localizado en los límites de Mariano Escobedo.

Noticia relacionada: Muere Trabajador y Otro Queda en Estado Crítico por Intoxicación Dentro de un Aljibe en Xalapa

Sujeto muere en calles de la ciudad de Xalapa, Veracruz

Personas que caminaban sobre la calle Médicos, en la colonia Unidad del Bosque, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, durante el pasado martes 17 de febrero, se percataron de que sobre la banqueta se encontraba un hombre, aparentemente sin signos vitales, por lo que rápidamente solicitaron la atención de las autoridades pertinentes.

Minutos después, cuerpos de emergencia arribaron al lugar y procedieron a valorar al masculino; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. La persona fallecida tenía una edad aproximada de entre 60 y 70 años y, hasta el momento, se desconoce su identidad y las causas de la muerte.

La zona fue acordonada por los elementos policiales en espera de personal de Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo y proceder con las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas:

LAVR