Menores Aseguradas en Veracruz son Dadas de Alta de Torre Pediátrica; Esto se Sabe

Durante la tarde de este viernes 27 de febrero se dio a conocer que los tres menores que se encontraban bajo resguardo luego de ser rescatados en la colonia Lomas de Tarimya II ya fueron dados de alta de la torre pediátrica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

En una entrevista exclusiva para N+, el Director del DIF Municipal de Veracruz, Roberto Muñoz Joachin, dio a conocer que los menores de edad aún se encuentran bajo resguardo en un albergue y que se les brindará el apoyo. También se cuestionó cuál será el estatus legal que tienen los niños, si se podrán adoptar o cuál será el destino que les espera.

Video: Cuerpo de Bebé Continuan Bajo Resguardo de la Fiscalía de Veracruz

Roberto Muñoz Joachin informó que la situación legal en la que se encuentran los menores será determinada por la parte ministerial, quienes se encargan de esas situaciones. Se dio a conocer que también, que actualmente la Fiscalía investiga para poder determinar quién se queda con la tutela de los infantes.

Asimismo, se informó que la hermana de la madre, es decir, una de las tías de los menores, también está solicitando la tutela; sin embargo, esa cuestión le compete a la Fiscalía. Cabe destacar que los menores tienen 12, nueve y un año con tres meses, respectivamente, y actualmente continúan bajo resguardo. Los padres de los menores siguen dentro de un tema jurídico y será la Fiscalía quien también determine la situación legal de ambos.

Noticia relacionada: Habitantes de La Reserva Tarimoya Bloquean Calles; Reclaman Cuerpo de Bebé Fallecida en Veracruz

¿Por qué los menores se encuentran bajo resguardo?

El pasado 24 de febrero, vecinos de la colonia Lomas de Tarimoya II reportaron a las autoridades el presunto fallecimiento de una menor de edad, luego de que la mamá corriera en busca de auxilio con la bebé de dos meses en brazos, señalando que había fallecido.

En busca de atención médica, la mujer llevó a la menor al Hospital General de Tarimoya; sin embargo, vecinos mencionaron que en el domicilio contaban con antecedentes de violencia. Minutos más tarde, se registró una movilización que terminó con la detención del padre. Al llegar al domicilio anteriormente señalado, las autoridades constataron que había tres menores más dentro de la vivienda.

Personal del DIF de Veracruz aseguró a las menores tras darse a conocer las condiciones poco óptimas en las cuales vivían. Horas más tarde, se dio a conocer que fueron ingresadas a la Torre Pediátrica de Alta Especialidad del Hospital Regional de Veracruz debido al estado de salud que presentaban.

Historias recomendadas:

LAVR