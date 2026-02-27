Fiscalía Investiga Caso CBTIS 85 de Coatzacoalcos, Veracruz: ¿Qué Fue lo que Ocurrió?

La Fiscalía General del Estado (FGE), descartó que fueran artefactos explosivos de fabricación casera lo que se arrojó a las instalaciones del Cbtis 85 ubicado en la colonia Luis Echeverría Álvarez, en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, durante la noche del pasado jueves 26 febrero.

Las autoridades señalaron, que por este incidente ya se abrió una carpeta de investigación. Además, indicaron que lo que se arrojó contra el CBTIS 85, fue una botella de plástico que su interior tenía hojas de papel impregnadas de gasolina. Añadieron que por las características, no corresponde a un artefacto de fabricación casera.

Video: Atacan con Presuntos Explosivos Caseros Instalaciones de CBTIS en el Sur de Veracruz

De este hecho, no se generó ningún tipo de daño a la institución educativa, ni hubo personas lesionadas. Autoridades ministeriales realizan las investigaciones correspondiente.

Clases normales en Cbtis 85 tras ataque en Coatzacoalcos, Veracruz

Tras el presunto ataque con artefactos explosivos de fabricación casera en el CBTIS 85 de Coatzacoalcos, las clases este viernes se desarrollaron con normalidad. A través de un mensaje interno a los padres de familia, la institución confirmó que las clases no se suspendieron y que se trató al parecer de la presencia de una pequeña botella encendida con gasolina.

La dirección informó a los padres de familia, que quienes decidieran no enviar a sus hijos podrían tomar esa decisión sin consecuencias académicas. Algunos padres que llegaron a dejar a los jóvenes a clases pidieron mayor información de lo ocurrido.

Algunos padres de familia se mostraron preocupados, ya que esperaban ver elementos policiacos seguridad en las instalaciones, pero no vieron a nadie. Cabe señalar, que en las inmediaciones de la escuela en la colonia Luis Echeverría Álvarez, no hubo presencia de patrullas de seguridad al ingreso de los jóvenes al bachillerato.

