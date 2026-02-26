Anuncian Suspensión de Clases en Escuela de Tuxpan, Veracruz, por Inseguridad

Al norte del estado de Veracruz, en el municipio de Tuxpan, se dio a conocer este jueves que fueron suspendidas las clases presenciales en la secundaria No. 1 “Emiliano Zapata”, tras circular un documento dirigido a los padres de familia, en el cual refieren que la medida determinada obedece a los recientes hechos de inseguridad registrados en el municipio.

Así mismo, se tiene previsto que las clases presenciales vuelvan a la normalidad el día lunes dos de marzo.

Información en desarrollo