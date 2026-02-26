Anuncian Suspensión de Clases en Escuela de Tuxpan, Veracruz, por Inseguridad
La tarde de este jueves se dio a conocer que las clases fueron suspendidas en una escuela secundaria del municipio de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.
Al norte del estado de Veracruz, en el municipio de Tuxpan, se dio a conocer este jueves que fueron suspendidas las clases presenciales en la secundaria No. 1 “Emiliano Zapata”, tras circular un documento dirigido a los padres de familia, en el cual refieren que la medida determinada obedece a los recientes hechos de inseguridad registrados en el municipio.
Así mismo, se tiene previsto que las clases presenciales vuelvan a la normalidad el día lunes dos de marzo.
Información en desarrollo