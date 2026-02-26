Ataque Armado en Álamo Temapache Deja Un Muerto y Dos Lesionados, Entre Ellos Un Menor de Edad

Una intensa movilización policiaca se registró durante la tarde de este jueves 26 de febrero debido a un hecho violento registrado en el municipio de Álamo Temapache, al norte del estado de Veracruz, donde, según los reportes, una persona murió y dos personas resultaron heridas.

Video: Ataque Armado Deja Saldo de un Muerto y Dos Lesionados en Coatzacoalcos

De acuerdo con la información obtenida, la movilización respondió a un ataque armado en el que un hombre perdió la vida y dos personas, entre ellas un menor de cinco años, resultaron heridas tras este hecho registrado la tarde de este jueves sobre el bulevar Garizurieta, a la altura del lugar conocido como “Pic Nic”, en el municipio de Álamo Temapache, al norte del estado.

Según lo narrado por testigos de la zona, señalaron que hombres armados llegaron hasta la colonia Gabino González, lugar donde se encontraba la víctima, la cual fue identificada como Luis “N”, y sin mediar palabras abrieron fuego contra el sujeto para posteriormente

Noticia relacionada: Ataque Armado Deja una Persona Muerta y un Lesionado en Coatzintla, Veracruz

Autoridades montaron operativos para dar con los presuntos responsables

Se dio a conocer que durante el ataque armado, un trabajador, así como su hijo de cinco años, resultaron lesionados, por lo que cuerpos de emergencias arribaron al lugar de los hechos y gestionaron su traslado a un hospital de la zona para que pudieran recibir la atención médica correspondiente.

Hasta el sitio donde ocurrió el hecho violento acudieron elementos de seguridad para llevar a cabo el acordonamiento del área. Mientras que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) inició una carpeta de investigación por estos hechos violentos registrados al norte del estado de Veracruz.

Se informó que las autoridades mantienen un operativo en el lugar, así como en las zonas aledañas, para dar con la identidad de los presuntos responsables. Hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna detención de personas relacionadas con estos hechos de violencia ocurridos en Álamo Temapache, al norte de Veracruz.

Historias recomendadas:

LAVR