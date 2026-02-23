Ataque Armado Deja una Persona Muerta y un Lesionado en Coatzintla, Veracruz

En el municipio de Coatzintla, en la zona norte del estado de Veracruz, un hombre fue asesinado a balazos y otra persona más resultó herida de bala, este lunes 23 de febrero. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Geovillas del Real, del municipio norteño; derivado del ataque armado, la persona herida de bala tuvo que ser trasladada de inmediato a un hospital, para su atención médica.

Video: Sujetos Armados Queman Unidades y Cierran Carreteras en Diferentes Puntos de Veracruz Muerte El Mencho

Elementos de seguridad acudieron al sitio, para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se tiene un reporte de personas detenidas como responsables de estos hechos.

Cuatro personas son detenidas vinculadas a la quema de autos y bloqueos carreteros en Veracruz

Este lunes 23 de febrero, autoridades confirmaron sobre la detención de 70 personas presuntamente vinculadas a los bloqueos e incendios de unidades vehiculares y de transporte de carga, ocurridos el pasado domingo 22 de febrero en diferentes estados de la república.

Noticia relacionada: Padres Deciden No Llevar a sus Hijos a Clases por Hechos Violentos en la Zona Centro de Veracruz

Es de mencionar que presuntamente, estos hechos se dieron esto a consecuencia de la detención y muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes Alias “El Mencho”. Cuatro de estas detenciones ocurrieron en el estado de Veracruz, durante la jornada violenta que se vivió en algunas regiones de la entidad el pasado domingo.

La violencia también se registró en el municipio de Tuxpan, Veracruz en la zona norte de la entidad, donde según los reportes, fue durante la mañana del domingo 22 de febrero, cuando se desató un enfrentamiento a disparos entre hombres armados y elementos de corporaciones federales, quienes repelieron la agresión.

El enfrentamiento armado se dio en el libramiento el recinto portuario de Tuxpan, ahí mismo se confirmó que un civil armado habría sido abatido.

