Detienen a Tres Presuntos Integrantes de Banda Narcomenudista que Operaba en Puebla y Veracruz

Este lunes 23 de febrero de 2026 se dio a conocer las detenciones de tres presuntos integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo entre los estados de Puebla y Veracruz.

De acuerdo con las autoridades, los arrestos se dieron durante el cateo de un domicilio en la localidad de Francisco I. Madero, perteneciente al municipio poblano de Huehuetla.

Detienen a tres integrantes de una banda narcomenudista en Huehuetla, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), cumplió una orden de cateo por delitos contra la salud en el municipio de Huehuetla. La diligencia se realizó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal.

El cateo se ejecutó en un inmueble ubicado en la localidad de Francisco I. Madero. En el lugar se detuvo a Juan “N”, Antonio “N” y Máximo “N”, presuntos integrantes de la banda “Los Rey”. Las personas quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

Durante la intervención se aseguraron 68 envoltorios, un arma larga calibre 7.62 con cargador, cinco cartuchos útiles y una báscula digital gramera. El inmueble quedó asegurado como parte de la investigación.

Banda desarticulada se dedicaba al narcomenudeo entre Puebla y Veracruz

De acuerdo con la información obtenida, el grupo estaría integrado por seis personas, de las cuales se han identificado tres; su zona de operación comprende la localidad de Francisco I. Madero, Huehuetla, así como localidades de Zozocolco de Guerrero y Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, además de tramos carreteros colindantes Puebla–Veracruz.

Según la FGE Puebla, se continuará con las investigaciones correspondientes sobre este presunto grupo criminal para proceder conforme a derecho.

