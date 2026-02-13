Aseguran Hotel Presuntamente Usado para Vender Droga en Pueblo Mágico de Puebla

Este viernes 13 de febrero de 2026 se dio a conocer el aseguramiento de un hotel presuntamente utilizado para la venta y distribución de droga en el municipio poblano de Tetela de Ocampo.

Durante el cateo en el negocio del Pueblo Mágico también fueron arrestados tres presuntos narcomenudistas y casi 100 dosis de supuestas drogas conocidas como cristal y marihuana.

Aseguran Hotel San José utilizado para la venta de droga en Tetela de Ocampo, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que se llevó a cabo un operativo con apoyo interinstitucional en el municipio de Tetela de Ocampo, donde fue desarticulada una banda presuntamente integrada por Emma “N”, supuesta líder, así como Javier “N” y José Alfredo “N”.

Derivado de diversas denuncias anónimas, la FGE realizó labores de inteligencia que permitieron identificar el Hotel San José como punto de venta y distribución de droga en la región, por lo que se solicitó y obtuvo la orden de cateo correspondiente.

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), se desahogó la diligencia en el lugar ubicado en calle 5 oriente, de la colonia Centro del municipio antes referido, donde fueron asegurados 80 envoltorios con la droga conocida como cristal, 15 envoltorios con marihuana y una báscula digital tipo gramera.

El inmueble, los indicios y los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Detienen a cuatro narcomenudistas en San Pedro Cholula, Puebla

La FGE Puebla, con apoyo interinstitucional, desarticuló la banda conocida como “El Cholo”, tras la detención de su presunto líder y tres integrantes más, quienes estarían relacionados con la venta y distribución de droga en el municipio de San Pedro Cholula.

Derivado de diversas denuncias anónimas, se ubicó un inmueble entre las calles Francisco Villa y 5 de Mayo, en la junta auxiliar de Santa Bárbara Almoloya, donde presuntamente operaba una banda dedicada al narcomenudeo, por lo que, se solicitó y obtuvo la correspondiente orden de cateo.

Durante la diligencia, en la que participaron la Defensa, la Guardia Nacional y la SSP Puebla, fueron detenidos Ismael “N”, alias “El Cholo”, identificado como presunto líder de la banda, así como a José Luis “N”, María “N” y Citlali “N”.

