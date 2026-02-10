Detienen a Tres Sujetos por Presunto Robo de Vehículo y Autopartes durante Cateo en Puebla

Este lunes 9 de febrero de 2026 se realizó un cateo en un inmueble presuntamente ocupado para esconder vehículos y autopartes robadas en el Barrio El Perdón del municipio poblano de Cuautlancingo.

Durante la revisión del domicilio ubicado en la calle Manzanares, fueron detenidas tres personas, entre los que se encontraba el supuesto líder de la banda, siendo puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Detienen a tres ladrones de vehículo y autopartes en Cuautlancingo, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó un operativo interinstitucional de cateo en Cuautlancingo, que derivó en el aseguramiento de un inmueble utilizado para el resguardo de unidades y autopartes de procedencia ilícita, la detención del presunto líder de la banda y dos cómplices, así como el aseguramiento de diversos indicios.

Derivado de una denuncia presentada el pasado 26 de enero por el robo de una motocicleta marca Italika, tipo 200 Z, modelo 2025, con placas de Puebla, la FGE realizó labores de investigación de campo y gabinete que permitieron ubicar un inmueble en la calle Manzanares sin número, del barrio El Perdón, en el municipio referido, presuntamente utilizado para actividades delictivas, por lo que se solicitó y obtuvo la orden de cateo correspondiente.

Durante la diligencia realizada este lunes, en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), fueron detenidas las tres personas mencionadas.

Aseguran motocicletas y autopartes durante cateo en inmueble de Cuautlancingo, Puebla

Durante el cateo también se aseguraron cuatro motocicletas alteradas en sus medios de identificación, tres motores con alteraciones en sus medios de identificación, una placa de circulación con reporte de robo, dos tarjetas de circulación con reporte de robo y diversas autopartes.

Fueron Detenidos Tres Presuntos Ladrones de Autopartes durante Cateo de Inmueble en Cuautlancingo, Puebla

Los indicios, el inmueble y los detenidos, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, para iniciar las indagatorias correspondientes, determinar las responsabilidades penales y recabar los elementos necesarios para la integración de la carpeta de investigación.

