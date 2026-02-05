Sujetos Amagan con Arma de Fuego a Dueño de Camioneta para Robársela en un Bar de Puebla

Este jueves 5 de febrero de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de seis años de prisión contra Francisco Nahum “N” por el delito de robo de vehículo agravado cometido en un bar de la colonia El Carmen en la ciudad de Puebla.

Una vez judicializado el caso y agotadas las etapas del proceso legal, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la aplicación del procedimiento abreviado, mismo al que accedió el imputado, reconociendo su responsabilidad penal.

Sentencian a Francisco Nahum “N” por robo de una camioneta en bar de la colonia El Carmen de Puebla

La FGE Puebla informó que obtuvo sentencia condenatoria de seis años y ocho meses de prisión, dictada mediante procedimiento abreviado, en contra de Francisco Nahum “N”, al acreditarse su responsabilidad penal en la comisión del delito de robo de vehículo agravado.

El 30 de junio de 2018, el sentenciado, en complicidad con otra persona, ingresó al bar denominado “El Conejo Blanco”, ubicado en la calle 15 Poniente de la colonia El Carmen, en la ciudad de Puebla.

Mediante el uso de un objeto con características de un arma de fuego, intimidaron a un cliente y lo despojaron de las llaves de su vehículo marca Jeep, tipo Grand Cherokee, color blanco, modelo 2014, con placas de circulación del estado de Puebla, el cual sustrajeron al encontrarse estacionado en la vía pública.

Derivado de la oportuna intervención de agentes estatales de investigación, se logró la detención de los probables responsables, quienes se encontraban en posesión de la unidad robada.

Elementos de Tránsito Municipal de Coronango detuvieron el pasado 4 de febrero a Alma Aidee “N”, de 28 años, por su probable responsabilidad en el delito de detentación de vehículo con medios de identificación alterados.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida México-Puebla, donde los oficiales detectaron un vehículo Volkswagen Gol color rojo, cuya conductora infringía el reglamento, al circular sin cinturón de seguridad y haciendo uso del teléfono celular, motivo por el cual se le solicitó detener la marcha.

Tras realizar la inspección bajo los protocolos correspondientes, se detectó que los medios de identificación del automóvil presentaban alteraciones físicas y al consultar la base de datos, la unidad arrojó reporte de robo vigente.

