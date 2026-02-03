Recuperan una Combi que Contaba con Reporte de Robo en Amozoc, Puebla

Este fin de semana se dio a conocer la localización y recuperación de un vehículo con reporte de robo vigente en calles de la colonia Agua Santa de San Salvador Chachapa, junta auxiliar del municipio poblano de Amozoc.

El hallazgo de la combi se hizo durante un operativo conjunto entre elementos de la Policía Municipal de Amozoc y de la Secretaría de Marina (Semar), mediante el monitoreo estratégico del Centro de Control y Comando (C2).

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de enero. Inicialmente, la unidad fue detectada mediante las cámaras de videovigilancia del C2 cuando circulaba sobre la carretera federal Puebla–Tehuacán, a la altura del barrio de Santiago.

Posteriormente, mediante comunicación vía radio y durante los patrullajes preventivos, los elementos ubicaron el vehículo estacionado en la colonia Agua Santa, perteneciente a la junta auxiliar de San Salvador Chachapa.

La unidad corresponde a un vehículo marca Volkswagen, tipo Combi, color azul con blanco. Tras realizar la inspección y verificación de los datos en las plataformas oficiales, se confirmó que contaba con reporte de robo con fecha del mismo día.

Conforme a los protocolos establecidos, se efectuó la inspección ocular y la cadena de custodia, para posteriormente poner el vehículo a disposición de la autoridad competente, a fin de continuar con las diligencias de ley.

El pasado 28 de enero la Policía Municipal de Amozoc logró recuperar una camioneta con reporte de robo en la carretera federal a Tehuacán, además un salvadoreño identificado como Héctor Edwin "N" fue detenido.

Elementos del C2 detectaron la unidad robada y de inmediato dieron aviso, vía radio, a los oficiales que se encontraban realizando recorridos de seguridad y vigilancia preventiva.

La camioneta fue ubicada a la altura del CIS de San Salvador Chachapa y continuó siendo monitoreada hasta que finalmente los policías le dieron alcance sobre la carretera federal a Tehuacán a la altura de una tienda de conveniencia en la zona conocida como "Lucas" con dirección a la ciudad de Puebla.

Con información de N+

GMAZ