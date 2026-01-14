Robo de Tráiler Desata Persecución Aérea y Terrestre en la Autopista México-Puebla

La mañana de este 14 de enero se realizó una persecución policial en la lateral de la Autopista México-Puebla a la altura de la Central de Abasto, esto debido al reporte de robo de un tráiler.

La Policía Estatal llevó acabo un operativo de seguridad con apoyo de un helicóptero, lo que dio como resultado la pronta ubicación del tractocamión robado. De inmediato, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública le cerraron el paso al conductor de la unidad y procedieron a detenerlo.

Detienen a un hombre tras el robo de un tráiler en la zona de la Central de Abasto de Puebla

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez resaltó el trabajo de la corporación y destacó que el aseguramiento se logró con ayuda de los recorridos de seguridad vía aérea. Esto agregó.

Hace unos momentos tuvimos una acción operativa en la Central de Abasto donde intervino el binomio tierra-aire y ahorita les vamos a mostrar la efectividad que tiene esta herramienta que es muy valiosa para nosotros que es el helicóptero, esto nos ayudó a que tuviéramos éxito en la acción que tuvimos.

Además, confirmó que la unidad pesada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones y posteriormente será entregada a sus dueños.

Cabe resaltar que hasta el momento no han dado a conocer la identidad de la persona detenida y no han aclarado si dos de sus cómplices lograron darse a la fuga.

Noticia relacionada: Recuperan Tráiler Robado y Detienen al Presunto Ladrón en Autopista de Puebla

Captan persecución policial tras tráiler robado en Tlaxcala

En diciembre de 2025, una persecución por el robo de un tráiler dejó como resultado a una persona detenida en la Autopista Virreyes-Teziutlán.

El hecho delictivo había sucedido en el municipio de Huamantla en Tlaxcala, por lo que se dio inicio un operativo de búsqueda de la unidad con un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.

Así Fue una Intensa Persecución Luego del Robo de un Tráiler

La Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Teziutlán, recuperó el tractocamión robado y detuvo a un hombre identificado como Mario "N".

Cabe destacar que la persecución quedo grabada por cámaras de seguridad, por lo que el hecho se vitalizó rápidamente en redes sociales, mismo lugar donde usuarios exigieron que el responsable pagará conforme lo dicta la ley.

Mario "N" quedó a disposición del Ministerio Público y deberá comprobar su inocencia, de lo contrario deberá llevar su proceso legal con la privación de su libertad.

Historias recomendadas:

Con información de Cristóbal Lobato

MCS