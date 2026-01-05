Así Fue la Persecución Aérea y Terrestre contra un Supuesto Delincuente en Puebla; Fue Detenido

Un fuerte dispositivo de seguridad, apoyado con el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, se desplegó sobre la Autopista Atlixco-Puebla, a unos metros de la caseta de la Vía Atlixcáyotl, lo que generó el cierre preventivo de la vialidad.

La acción permitió la detención de Andrés "N", señalado de agresión con arma de fuego en calles del municipio de Atlixco. Una llamada al 9-1-1 recibida en el Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), el conductor de una camioneta presuntamente accionó un arma de fuego contra un motociclista.

Activan operativo de seguridad aéreo y terrestre para la detención de Andrés "N" en la Autopista Atlixco-Puebla

Luego del reporte activaron de inmediato los protocolos de reacción y emergencias, por lo que autoridades brindaron atención médica a la persona lesionada y desplegaron un operativo conjunto tanto aéreo como terrestre entre la Policía Estatal y Municipal, con el apoyo del Sistema de Videovigilancia.

Detienen a Sujeto por una Supuesta Agresión Armada en Puebla

Mediante el seguimiento en tiempo real a través de cámaras lectoras de placas, indentificaron el vehículo involucrado, dando paso a la localización y aseguramiento antes que llegara a la caseta.

Esta estrategia permitió ubicar e interceptar la unidad conducida por el probable responsable sobre la Carretera Federal Atlixco-Puebla, con sentido a la capital poblana, a la altura del la junta auxiliar San Bernardino Tlaxcalancingo. El despliegue coordinado de patrullas en tierra y vigilancia aérea fue clave para concretar la intervención, sin que se registraran daños a terceros.

Andrés "N" fue detenido antes de llegar a la caseta de la Vía Atlixcáyotl tras una presunta agresión armada en Atlixco

Derivado del trabajo interinstitucional, Andrés "N" de 67 años, fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para profundizar en las indagatorias pertinentes.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima, sin embargo gracias a su denuncia se pudo abrir una carpeta de investigación para proceder con las investigaciones.

