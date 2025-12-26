Recuperan Tráiler Robado y Detienen al Presunto Ladrón en Autopista de Puebla

Este jueves 25 de diciembre de 2025 se desató una persecución en la autopista Virreyes-Teziutlán por el robo de un tráiler ocurrido en Huamantla,Tlaxcala, mismo que logró ser recuperado tras un operativo conjunto entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

Tras la recuperación del tractocamión se dio a conocer la detención de quien lo iba manejando en ese momento. Se trata de un hombre identificado como Mario “N”, quien sería el presunto ladrón de la unidad.

Recuperan tráiler robado en la autopista Virreyes-Teziutlán de Puebla y detienen al presunto ladrón

En un operativo conjunto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Teziutlán, recuperó un tractocamión robado y detuvo a un hombre.

El trabajo conjunto entre autoridades de los tres órdenes de gobierno permitió detener a Mario “N”, en posesión de un tractocamión de color blanco, reportado como robado en el municipio de Huamantla, Tlaxcala.

Esta acción por parte de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, se derivó luego de una persecución sobre la autopista Virreyes-Teziutlán mismo que fue captado en video por cámaras de seguridad.

Finalmente, el varón identificado como Mario “N” quedó a disposición del Agente del Ministerio Público para dar inicio a las diligencias correspondientes.

Robo de Tráiler Desata Persecución en Barrio Coyotzingo de Teziutlán Puebla

Recuperan camioneta robada durante asalto a tienda en Cuautlancingo, Puebla

Este mismo jueves policías municipales de Cuautlancingo recuperaron una camioneta robada durante un atraco a una tienda de conveniencia de la colonia Fuertes de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron al recibir un reporte en el C2 del municipio por activación de alarma en dicha tienda de autoservicio, ubicada entre las calles Tlaxcala y Cañada.

Tres masculinos ingresaron al local amagando a clientes y sustrayendo mercancía, dinero en efectivo; al huir hurtaron la camioneta Ram 1500 modelo 2025 color blanco.

Camioneta Recuperada, Robada durante Atraco en Tienda de Cuautlancingo Puebla

Tras ello, desplegaron operativo para la búsqueda del vehículo localizándolo abandonado en inmediaciones de la presidencia auxiliar de Sanctorum.

Con información de SSP Puebla

