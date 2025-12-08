Adolescente Roba un Taxi y Protagoniza Balacera con la Policía en Puebla

Lo que inició con el robo de un taxi terminó en balacera y persecución que mantuvieron en alerta a corporaciones policiales de los municipios de Cuautlancingo y Coronango en Puebla.

Un joven de 16 años amenazó y despojó de una unidad a un adulto mayor en calles de Cuautlancingo.

Joven Roba Taxi y se Desata Persecución y Balacera en Puebla

Policía de Coronango resulta herido de gravedad durante persecución de un taxi robado en Cuautlancingo

Horas más tarde, elementos de seguridad ubicaron el vehículo robado, lo que desató la persecución que se extendió hasta el municipio de Coronango.

Durante la huida, el menor abrió fuego contra los policías, hiriendo a uno de ellos de gravedad. El intercambio de disparos provocó tensión entre habitantes de la zona, mientras el ladrón, al volante del taxi, intentaba evadir el cerco policial.

Fue detenido el adolescente que disparó contra policías en Puebla

Finalmente, el adolescente fue interceptado y detenido. El policía lesionado fue trasladado al hospital, donde es reportado estable. Así lo informó Óscar David Vargas, Secretario de Seguridad Coronango.

Afortunadamente fue detenido este sujeto, es un masculino, el cual ya se ha brindará más detalles a través de un comunicado. En ese sentido, se trabajó en coordinación con Cuautlancingo.

Las autoridades ya iniciaron la carpeta de investigación para determinar cómo el menor obtuvo el arma y si existe alguna red que lo esté utilizando para cometer delitos.

