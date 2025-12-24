En diversos operativos realizados a lo largo del estado de Puebla en los últimos días, cinco vehículos que contaban con reporte de robo vigente fueron recuperados por las autoridades.

Estos resultados positivos derivan del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), la Guardia Nacional y policías municipales de las diferentes demarcaciones poblanas.

Recuperan cinco vehículos que contaban con reporte de robo en Puebla

Las primeras intervenciones se llevaron a cabo en los municipios de Quecholac, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, donde se ubicaron tres automóviles reportados como robados y fueron detenidos Porfirio “N”, Humberto “N”, Carlos “N”, y Francisco “N”.

Mientras que, en el municipio de Teziutlán y con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, fue detenido Mario “N”, quien se encontraba en posesión de un tractocamión con reporte de robo del 19 de diciembre.

Finalmente, la coordinación entre los C5i de Puebla y autoridades de Morelos permitió localizar una camioneta Toyota, Hilux, de color blanco, también con reporte de robo.

La Policía Estatal de Puebla el pasado 11 de diciembre logró la recuperación de vehículos con reporte de robo, así como la detención de cuatro presuntos responsables de dicho delito.

Los uniformados detuvieron a Alejandro "N" y Antonio "N", en posesión de un automóvil Renault, de color rojo, reportado como robado en el municipio de Puebla. Mientras tanto, con apoyo de autoridades de Tlaxcala, se logró la recuperación de un vehículo Lincoln, de color blanco, que fue robado el 4 de diciembre, así como la detención de Alberto "N" de 55 años de edad.

En Coronango, el trabajo entre las fuerzas estatales y municipales permitió detener a Emmanuel "N", quien conducía una motocicleta Bajaj, color negro, con reporte de robo desde el pasado 11 de noviembre.

Con información de la SSP Puebla

GMAZ