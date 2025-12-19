Detienen a Tres Sujetos por Presuntamente Robar un Tractocamión en Tlaxcala

La tarde de este viernes 19 de diciembre de 2025 se dio a conocer la detención de tres sujetos, Alfredo “N”, Mariano “N” y Uriel “N” por el presunto robo de un tractocamión en el municipio de San Pablo del Monte en el estado de Tlaxcala.

Elementos de la Policía Estatal de Tlaxcala lograron localizar la unidad, asegurándola en un inmueble de la demarcación antes mencionada, mismo que también fue decomisado.

Noticia relacionada: Roban Camionetas, Dinero y Pertenencias al Cantante Andrés Barbosa en Puebla

Detienen a tres sujetos por el robo de un tractocamión en San Pablo del Monte, Tlaxcala

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) de Tlaxcala dio a conocer que fueron aseguradas tres personas presuntamente relacionadas con el robo de un tractocamión, así como un inmueble donde se localizó la unidad.

Una llamada oportuna al 9-1-1 activó un operativo tecnológico del C5i Tlaxcala, luego de que una empresa reportara la pérdida de contacto con uno de sus operadores en San Pablo del Monte.

Mediante el monitoreo de coordenadas GPS, se ubicó el vehículo en una bodega, lo que permitió alertar de inmediato a las corporaciones de seguridad.

Se aseguró el inmueble y se puso a disposición de la autoridad competente a Alfredo “N”, Mariano “N” y Uriel “N”, para los trámites correspondientes conforme a la ley.

Recuperan tres vehículos con reporte de robo en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla logró la recuperación de vehículos con reporte de robo, así como la detención de cuatro presuntos responsables de dicho delito.

Los policías estatales detuvieron a Alejandro "N" y Antonio "N", en posesión de un automóvil Renault, de color rojo, reportado como robado el pasado 1 de diciembre en el municipio de Puebla.

Mientras tanto en la ciudad de Puebla y con apoyo de autoridades de Tlaxcala, se logró la recuperación de un vehículo Lincoln, de color blanco, que fue robado el 4 de diciembre, así como la detención de Alberto "N" de 55 años.

Robo de Llantas de Auto en Torres Médicas del Periférico de Puebla

En Coronango, el trabajo entre las fuerzas estatales y municipales permitió detener a Emmanuel "N", quien conducía una motocicleta Bajaj, color negro, con reporte de robo desde el pasado 11 de noviembre.

Historias recomendadas:

Con información del SESESP Tlaxcala

GMAZ