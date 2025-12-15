Roban Instrumentos a Grupo "Charly Peña y Sus Motivos" en Puebla; Sujetos Pusieron Ponchallantas

La agrupación conocida como "Charly Peña y Sus Motivos" hizo un llamado a las autoridades para cuestionar el nivel de inseguridad en las carreteras de Puebla, argumentando que fueron víctima de un violento asalto en la zona de San Salvador El Seco en Puebla.

Nos dejaron sin un peso, nos quitaron todo lo que traíamos

Noticia relacionada: CumbiOsos Organizan Concierto Para Reponer Instrumentos Robados en Puebla

Roban instrumentos de la agrupación "Charly Peña y Sus Motivos" en San Salvador El Seco

Charly Peña y Sus Motivos expresó que vivieron una muy mala experiencia saliendo de dar un concierto en Tlaxcala. De acuerdo con su testimonio en la zona del municipio de San Salvador El Seco en Puebla sujetos desconocidos los despojaron de sus herramientas para trabajar.

De acuerdo con el representante de la banda, después de sufrir el robo de su equipo, objetos personales, y todo el dinero en efectivo, recibieron apoyo del encargado de un restaurante para que pudieran comer.

Presuntos "ponchallantas" asaltaron con violencia a "Charly Peña y Sus Motivos" en Puebla

Los integrantes de la banda explicaron que los presuntos delincuentes ocasionaron la ponchadura de las llantas con un instrumento elaborado con varillas, para obligarlos a detenerse y amagarlos para despojarlos de todo lo que tenían de valor.

Estamos bien, estamos mal moralmente pero estamos bien físicamente

Hasta el momento no se ha dado a conocer el monto de lo robado, pero en el video publicado en sus redes oficiales pidieron el apoyo de sus fans para brindar cualquier información que ayude a recuperar los instrumentos.

Historias recomendadas:

Con información de Julián Arturo Peña

JAPR