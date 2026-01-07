Capturan en Tlaxcala a "Los Locos Adams" tras Persecución y Robo de un Auto en Puebla

Luego de una intensa persecución en el estado de Tlaxcala, elementos de seguridad lograron la detención de tres presuntos miembros de la banda delictiva "Los Locos Adams" dedicada al robo de vehículos.

La noche de este 6 de enero se emitió una alerta desde el C5 de Puebla debido al reporte de robo de un automóvil modelo Aveo en el municipio de Amozoc, el cual fue localizado al momento que ingresaba al territorio tlaxcalteca, por lo que se ejecutó un operativo de manera coordinada entre autoridades de ambos estados.

Delincuentes chocan auto robado tras persecución de policías. Foto: Sesesp Tlaxcala

El C5i de Tlaxcala dio seguimiento puntual con cámaras de videovigilancia hasta que finalmente se logró ubicar la unidad en el municipio de Xaloztoc, mismo lugar en donde se desencadenó una persecución.

Persecución entre delincuentes y policías desata enfrentamiento armado en Tlaxcala

Los delincuentes que iban a bordo de la unidad robada intentaron darse a la fuga, sin embargo, al sentirse atrapados comenzaron a disparar a los oficiales, por lo que elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal de Xaloztoc y Apizaco intensificaron la operación.

Debido a estas acciones se establecieron cierres viales en la Autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan y la carretera federal México-Veracruz. Finalmente, en Santa María Texcalac, el conductor perdió el control y se impactó contra un muro de contención.

De inmediato el cuerpo de seguridad procedió a la captura de dos hombres y una mujer, y a uno de ellos lo atendió un paramédico debido a las lesiones que presento en la cabeza debido al choque.

Detienen en Tlaxcala a Samuel, Karina y Jesús "N" tras el robo de un vehículo en Puebla

Los detenidos fueron Samuel "N" de 34 años de edad originario de Villahermosa, Tabasco; Karina "N" de 27 años y Jesús "N" de 29 años ambos de Puebla, quienes se identificaron como miembros de la banda "Los Locos Adams".

Además, les aseguraron un arma de fuego abastecida con 13 cartuchos útiles, un inhibidor de señal y una réplica de una pistola; Todo lo anterior quedó a disposición de la autoridad ministerial competente.

Los implicados deberán permanecer en el Ministerio Público mientras se determina su situación legal y en caso de ser culpables tendrán que pagar conforme lo dicta la ley.

