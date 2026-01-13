Recuperan Tráiler con Reporte de Robo y Localizan Ileso al Conductor en Puebla

Durante las primeras horas de este martes 13 de enero de 2026 se informó que fue recuperado un tráiler que contaba con reporte de robo en el municipio poblano de Cuapiaxtla de Madero.

Además del hallazgo del tractocamión presuntamente robado, las autoridades lograron localizar a su conductor, quien se encontraba ileso tras el asalto sufrido.

Recuperan tráiler robado y localizan al conductor ileso en Cuapiaxtla de Madero, Puebla

Derivado de una llamada al número de emergencias 9-1-1 y de la coordinación interinstitucional, las fuerzas de seguridad recuperaron un tráiler robado y localizaron de manera ilesa al conductor en el municipio de Cuapiaxtla de Madero, Puebla.

Mediante una denuncia ciudadana, se tomó conocimiento sobre el robo de un tractocamión en la carretera federal El Empalme-El Seco, por lo que de inmediato, personal del Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) activó los protocolos correspondientes y coordinó acciones con los cuerpos de seguridad.

El seguimiento de las acciones desde el C5i y el trabajo conjunto de la Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional de Carreteras, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como de policías municipales de Tepeaca y Cuapiaxtla de Madero, permitió ubicar y recuperar la unidad, además de brindar protección y acompañamiento al conductor.

Este mismo lunes en Puebla capital fueron localizados y recuperados dos vehículos con reporte de robo, además de que fueron detenidos los conductores que los manejaban.

Conforme a protocolo, la SSP Puebla y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana presentaron a las personas y las unidades ante la autoridad ministerial.

