Detectan en el Arco Norte a un Vehículo que Fue Robado en Durango; Hay un Detenido

Un detenido y un vehículo recuperado fue el saldo de un operativo de seguridad en Tlaxcala, esto luego de que la unidad con reporte de robo en el estado de Durango, fuera detectada transitando sobre el Arco Norte.

Gracias a una alerta activada en la caseta de cobro ubicada en Ixtacuixtla, se dio inicio a un operativo de seguridad con ayuda del Sistema de Conectividad y Videoseguridad del Arco Norte.

Luego del trabajo coordinado, el automóvil modelo City de color gris, el cual no contaba con placas de circulación, fue captado circulando en diferentes tramos de la vialidad, con dirección al estado tlaxcalteca.

Detienen a Octavio "N" durante operativo en el Arco Norte luego del reporte de robo de un automóvil en Durango

Finalmente se logró interceptar al conductor a la altura de Calpulalpan en donde autoridades le solicitaron la documentación del la unidad, sin embargo, no pudo acreditarla.

Octavio "N" de 48 años de edad fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público en donde posteriormente será juzgado para fincar responsabilidades.

Así Fue una Intensa Persecución Luego del Robo de un Tráiler

Por otro lado, autoridades del estado de Durango fueron notificadas sobre la recuperación del vehículo con reporte de robo por lo que trabajaran de manera coordinada para que posteriormente sea regresado a su dueño.

Noticia relacionada: Capturan en Tlaxcala a "Los Locos Adams" tras Persecución y Robo de un Auto en Puebla

Aseguran tres pipas y una motocicleta robada vinculadas al huachicol en Puebla

Autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron vehículos y equipo presuntamente vinculados al traslado y extracción ilegal de hidrocarburos en Santa Rita Tlahuapan, Puebla.

El trabajo coordinado entre la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Policía Municipal y Seguridad Física de Pemex permitió localizar y asegurar tres pipas, una motocicleta con reporte de robo y herramientas utilizadas para la extracción del combustible.

Respecto al caso, el Gobierno de Puebla dio a conocer que reforzará la coordinación institucional para prevenir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en la entidad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS