Roban Más de Tres Millones de Pesos en Teléfonos Celulares en Atlixco, Puebla

Este miércoles 7 de enero de 2025 se dio a conocer la vinculación a proceso de Franyer Joel “N” y Oscar Julián “N” por el presunto robo de tres millones de pesos en teléfonos celulares en una tienda MacStore en el municipio poblano de Atlixco.

Además, a los dos sujetos imputados también se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso judicial.

Vinculan a proceso a dos sujetos por robar tres millones de pesos en teléfonos celulares en Atlixco, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que logró la vinculación a proceso contra Franyer Joel “N” y Oscar Julián “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de robo agravado.

El pasado 22 de diciembre de 2025, Franyer Joel "N" y Oscar Julián "N", fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, luego de que presuntamente robaron de la tienda MacStore, ubicada en la Plaza la Moraleda, del municipio de Atlixco, 98 teléfonos marca Iphone con un valor de más de 3 millones de pesos.

Una vez que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, se llevaron a cabo diversos actos de investigación con el objetivo de ejercitar la acción penal en su contra.

Detienen a diez personas por presunto narcomenudeo y asaltos en Puebla

El pasado 4 de enero, siete hombres y tres mujeres fueron ubicados y detenidos en un inmueble que fue identificado como punto de venta y distribución de estupefacientes, así como casa de seguridad para los integrantes de dicha banda.

En seguimiento a múltiples denuncias por robos a transeúntes y venta de droga, se logró rastrear a los presuntos responsables mediante labores de investigación de gabinete y de campo.

Durante la diligencia fueron detenidos Carlos Fernando "N", Raúl "N", Eduardo Ángel "N", Mario Alberto "N", Raúl "N", Ricardo "N", Carlos Eduardo "N", María Félix "N", Martha "N" y Mónica Lizbeth "N", en posesión de 74 envoltorios con dosis de droga de distintos tipos.

