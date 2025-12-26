Sujetos Presuntamente Roban Camioneta, Atropellan y Matan a Mujer Durante su Escape en Puebla

La tarde de este viernes 26 de diciembre de 2025 se dio a conocer las detenciones de Alfredo “N” de 24 años de edad y Erick “N” de 23, por ser presuntos responsables de detentación de vehículo robado, homicidio culposo, lesiones y delitos contra la salud.

Al momento de ser detenidos en la colonia Plan de Ayala de la ciudad de Puebla, se les encontraron diversas dosis de presunta droga conocida como cristal, mismas que también fueron aseguradas.

Detienen a Alfredo “N” y Erick “N” por robar una camioneta y matar a una mujer en la colonia Plan de Ayala de Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla detuvieron a Alfredo “N” y Erick “N” ya que conducían una camioneta reportada como robada en la capital poblana.

Al momento de intentar escapar de la situación, los hoy arrestados atropellaron a una ciudadana, quien murió al instante en el lugar de los hechos.

Por último, a la hora de la aprehensión, se encontró que ambos llevaban diversas dosis de presunta droga conocida como cristal, mismas que también fueron aseguradas para ser presentadas como evidencia.

Alfredo “N”, Erick “N”, la camioneta y la droga asegurada serán presentados ante el Agente del Ministerio Público para que se de inicio con las investigaciones correspondientes.

