Policía Municipal Disparó contra Adolescente en San Martín Texmelucan, Puebla

Este lunes 22 de diciembre de 2025 se dio a conocer la sentencia de más de 15 años de prisión contra Jonathan Michel “N”, expolicía municipal de San Martín Texmelucan, por tentativa de homicidio calificado contra un adolescente en la demarcación poblana antes mencionada.

La sentencia inicialmente se dictó desde el pasado 20 de octubre de 2022, misma que fue apelada por la defensa, por lo que pudo quedar firme hasta tres años después.

Noticia relacionada: Asesinan a Disparos a Persona Durante Peregrinación Religiosa en Puebla

Sentencian a expolicía municipal por tentativa de homicidio contra un adolescente en San Martín Texmelucan, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer la sentencia de 15 años y 10 meses de prisión, dictada en contra de Jonathan Michel “N”, acusado de homicidio calificado en grado de tentativa en el municipio de San Martín Texmelucan.

El 15 de noviembre de 2020, el hoy sentenciado quien se desempeñaba como policía municipal accionó su arma de cargo contra un adolescente que viajaba acompañado de otro masculino, a bordo de una motocicleta en la carretera a Moyotzingo, en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, causándole lesiones graves que pusieron en peligro su vida y le provocaron paraplejia.

Durante el proceso penal se aportaron testimonios, dictámenes periciales y diversos datos de prueba a través de los cuales, el 20 de octubre de 2022, la autoridad judicial le impuso la sentencia antes mencionada, sin embargo, su defensa apeló dicha resolución, siendo confirmada hasta este lunes.

Sentencian a Gerónimo “N” por homicidio calificado y robo agravado en colonia San Miguelito de Puebla

El pasado 9 de diciembre se dio a conocer que Gerónimo “N” fue sentenciado a más de 27 años de prisión por los delitos de robo agravado y homicidio calificado en la colonia San Miguelito de la ciudad de Puebla.

El 16 de febrero de 2019, el hoy recluso y otra persona ingresaron a un negocio de venta de extintores en la colonia antes mencionada.

Seis Sujetos Armados Dispararon contra un Hombre en Huejotzingo Puebla

En el lugar fue amagada una mujer que cargaba a un bebé, siendo despojada de dinero en efectivo y objetos de valor. Al irrumpir el padre de la víctima y forcejear con los agresores, el hoy sentenciado, habría disparado en su contra, causándole una lesión que posteriormente derivó en su fallecimiento.

Historias recomendadas:

Con información de FGE Puebla

GMAZ