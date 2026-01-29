Desarticulan Banda Delictiva Dedicada al Narcomenudeo al Norte de la Ciudad de Puebla

Logran desarticular una banda delictiva identificada como generadora de violencia en el norte de la ciudad de Puebla, seis personas fueron detenidas por presunto narcomenudeo en la colonia México 83.

Este 29 de enero la Fiscalía General del Estado confirmó la captura de cinco hombres y una mujer identificados como Juan "N", Juan José "N", José "N", Daniel "N", Miguel "N"y Guadalupe "N" quienes presuntamente generaban violencia principalmente en las colonias México 83, Jorge Murad y San Aparicio, donde, de acuerdo con las indagatorias, intimidaban a los vecinos con la finalidad de evitar ser denunciados.

Cateo en la colonia México 83 de Puebla deja seis detenidos

Gracias a las investigaciones correspondientes realizadas en relación con actividades delictivas registradas en la colonia México 83, se logró ubicar un inmueble localizado en las inmediaciones de las calles México y Chihuahua, el cual era presuntamente utilizado para el narcomenudeo y como resguardo de integrantes de una banda dedicada a estas actividades ilícitas.

Luego de las pruebas recabadas, se solicitó una orden de cateo ante el Juez de Control el cuál la autorizó gracias a las indagatorias, posteriormente se ejecutó gracias a la coordinación de a Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Aseguran inmueble y detienen narcomenudistas en Puebla

Durante la diligencia fueron detenidas las seis personas en posesión de 61 envoltorios con sustancia granulada de color blanco con características similares al narcótico conocido como cristal, 29 envoltorios con hierba verde con características propias de la marihuana y dinero en efectivo.

Posteriormente, Juan "N", Juan José "N", José "N", Daniel "N", Miguel "N"y Guadalupe "N" fueron trasladados al Ministerio Público en donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, además, el inmueble fue asegurado al igual que los indicios para continuar con las investigaciones conforme lo dicta la ley.

