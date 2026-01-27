Detienen a Tres Sujetos por Presunto Robo a Comercio en Puebla; Uno es Menor de Edad

Este martes 27 de enero de 2026 fueron detenidos tres sujetos, entre ellos un menor de edad, por presunto robo a comercio y robo de vehículo en la colonia San Rafael Oriente de la ciudad de Puebla.

Derivado de un despliegue territorial, la Policía Municipal logró ubicar la unidad que recién había sido reportada como robada, donde además los arrestados subieron un arma de fuego, cartuchos útiles, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Detienen a tres sujetos por robo a comercio en la colonia San Rafael Oriente de Puebla

Elementos de la Policía de la Ciudad fueron alertados respecto de un robo a comercio con violencia en la colonia San Rafael Oriente, logrando identificar una camioneta de reciente modelo la cual robaron para huir del lugar.

Los uniformados dieron alcance a la camioneta en la que huían los probables responsables, quienes descendieron de la misma corriendo, por lo que después de una persecución lograron detener a Oscar “N”, de 28 años de edad; Abraham “N”, de 21 años de edad, y a un adolescente; a quienes se les aseguró un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; cartuchos útiles, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Los detenidos y los indicios, entre ellos la camioneta recuperada, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Detienen a Juan Diego "N" por Robo a Comercio con Violencia en Colonia La Venta de Amozoc, Puebla

Detienen a sujeto por robo a transeúnte en San Andrés Cholula, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva de Puebla, detuvieron este martes a Óscar Daniel “N”, de 21 años, como probable responsable de robo a transeúnte.

Una mujer utilizó el botón de pánico de uno de los Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI) ubicados en la cabecera municipal, donde denunció que un sujeto, a bordo de una motocicleta, le arrebató su teléfono celular mientras transitaba por la vía pública.

A partir del seguimiento realizado por la Dirección del Centro de Emergencias (DCE) mediante las cámaras de videovigilancia, se inició la persecución del señalado, quien intentó huir a pie, pero fue alcanzado y asegurado.

Recuperan vehículo con reporte de robo en San Pedro Cholula, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), detectaron también este martes un vehículo con reporte de robo cuando circulaba sobre Boulevard Forjadores, esquina con calle Tepetzingo, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

Tras activar los protocolos de búsqueda y localización, se logró la recuperación de un vehículo marca Nissan, submarca Tsuru, modelo 2009, color blanco, con placas de circulación del Estado de México, el cual contaba con reporte de robo vigente y folio de predenuncia.

En el lugar fue detenido José Alejandro “N”, de 45 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de detentar un vehículo con reporte de robo, quedando a disposición de la autoridad correspondiente.

