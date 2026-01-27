Detectan Depósito Clandestino de Automóviles y Tráileres Robados en Puebla

Durante un operativo contra el robo de transporte de carga en Puebla, se desmanteló un punto de resguardo clandestino en el municipio de Santiago Miahuatlán, donde se almacenaban camiones robados, vehículos compactos, cajas secas, plataformas y otros indicios.

La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), implementaron un dispositvo para ubicar y asegurar un inmueble utilizado como depósito de todo tipo de unidades.

Aseguran maquinaria de construcción y tráileres con reporte de robo en Santiago Miahuatlán

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la propiedad se ubica sobre la carretera Orizaba–Tehuacán, sin número, en la localidad de Villa Alegría, en el municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla. Con datos de prueba recabados, se solicitó y obtuvo del Juez de Control la orden de cateo correspondiente.

Durante el cateo implementado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, se aseguraron dos tractocamiones, dos retroexcavadoras, tres semirremolques, cinco dolly, 19 cajas secas, una caja refrigerada, tres plataformas tipo jaula, una góndola y un contenedor, todos con medios de identificación alterados.

Resguardan propiedad y vehículos robados en Puebla: No hay personas detenidas

Durante las diligencias, también se aseguraron otros indicios que no cuentan con reporte de robo, pero quedaron bajo resguardo para su investigación: una pipa, siete tractocamiones, cuatro vehículos compactos, una plataforma tipo madrina, 10 cajas secas, cuatro dolly, tres plataformas, una cabina de tractocamión, un remolque y un motor de tractocamión.

Los vehículos, así como el inmueble quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Persecución de Tráiler Robado en la Central de Abasto de Puebla

De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, el operativo representa un golpe significativo a las organizaciones delictivas dedicadas al robo de transporte de carga en la entidad poblana.

