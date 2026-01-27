Franeleros Golpean a Camarógrafo de Televisión en el Centro Histórico de Puebla ¿Qué Pasó?

La mañana de este 27 de enero una reportera y un camarógrafo de televisión, sufrieron una agresión por parte de franeleros que se encontraban en la calle 14 Poniente y 7 Norte del Centro Histórico de Puebla.

Belén Castellanos y Antonio Pineda se encontraban grabando un reportaje sobre el apartado de lugares ilegal realizado por los franeleros, por lo que los sujetos respondieron de manera agresiva ante el hecho.

Franeleros golpean a camarógrafo de televisión en la 14 poniente de Puebla

De acuerdo a la televisora, los hombres golpearon a "Toño" hasta dejarlo en el suelo, lo patearon y le rompieron su cámara de video para posteriormente robársela. Además, los afectados exigieron a los líderes de la agrupación de franeleros que paguen la reparación de los daños.

Al rededor de las 11:00 de la mañana, las víctimas acudieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla para realizar su denuncia correspondiente pues no permitirán que este tema quede impune.

Horas más tardes, el medio de comunicación confirmó que la cámara que les fue robada tras la agresión fue recuperada, lamentablemente con daños irreparables por lo que continuarán con el proceso legal. Además, dieron a conocer que el camarógrafo que fue golpeado será valorado y recibirá atención médica.

Gobierno de Puebla reprueba agresión contra reportera y camarógrafo de Televisión en el Centro Histórico

La Secretaría General de Gobierno emitió un comunicado en donde reprueba de manera categórica los hechos registrados en el Centro Histórico, contra los integrantes del medio de comunicación que realizaban su labor informativa.

Además, expresaron su rechazo ante cualquier acto que atente contra la integridad física, la libertad de expresión y el ejercicio periodístico por lo que mencionaron que la dependencia coadyuvará en todo lo que sea necesario con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.

Comunicado del caso del camarógrafo golpeado en Puebla. Foto: SEGOB Puebla

Se espera que el caso sea investigado a fondo para que los culpables sean sancionados conforme lo dicta la ley para la protección de quienes ejercen el derecho a informar, cabe destacar que las autoridades ya identificaron al principal agresor.

