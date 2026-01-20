Agreden a Reportero durante Retención de un Presunto Abusador en Tehuacán, Puebla

El reportero Carlos Vázquez, del municipio de Tehuacán, fue jaloneado y golpeado por un grupo de habitantes en la junta auxiliar de Santa María Coapan, perteneciente a la demarcación poblana antes mencionada mientras realizaba una cobertura informativa.

El comunicador acudió para documentar el intento de linchamiento de un hombre señalado por la población como presunto responsable de abuso sexual en agravio de una menor de edad.

La agresión ocurrió después que elementos de la Policía Municipal de Tehuacán lograron subir a una patrulla al presunto responsable, así como a una de sus familiares, lo que generó molestia entre un sector de pobladores.

En ese momento, un grupo de personas arremetió contra el reportero, a quien presuntamente golpearon y lo agredieron físicamente mientras daba cobertura a los hechos.

Durante la grabación, se puede escuchar a Carlos Vázquez reclamando a sus presuntos agresores, ya que le estaban intentando quitar su teléfono celular para que dejara de grabar.

No, por eso, no me tiene que quitar el celular, ¿Qué les pasa?.

Gremio periodístico se solidariza con Carlos Vázquez por agresión en Tehuacán, Puebla

Tras lo ocurrido, la Asociación de Periodistas, Reporteros Gráficos y Comunicadores de Puebla (ASPEC) expresaron solidaridad con su compañero lamentando lo ocurrido durante la cobertura antes mencionada.

El organismo reiteró la petición al Honorable Congreso del Estado de Puebla para que avancen en la reforma al código penal en materia de protección a periodistas, a fin de garantizar condiciones de seguridad en el ejercicio informativo.

