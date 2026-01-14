Fue Detenida una Reportera en Puebla por Grabar a la Policía y Presuntamente Usurpar Funciones

En el municipio de Santiago Miahuatlán en Puebla, la reportera y periodista María Luisa Ruíz fue detenida por policías municipales por presunta usurpación de funciones, luego que la mujer no acreditara el medio para el que trabaja y captara en video el actuar de los uniformados durante un operativo.

La mujer se dijo intimidada por los uniformados quienes injustificadamente la aseguraron por supuestamente hacerse pasar como reportera, y grabar con el celular en la vía pública el momento de una detención.

La periodista María Luisa Ruíz fue arrestada por transmitir en vivo una detención en Santiago Miahuatlán

María Luisa Ruíz grabó el momento en que se confronta con uno de los policías municipales quien le solicita su identificación como reportera. La periodista finalmente fue asegurada y trasladada en una patrulla a la comandancia.

Soy prensa, usted está atentando contra mi trabajo. Si me quiere deter deténgame, pero soy reportera.

Horas después del incidente el Gobierno del Estado de Puebla manifiestó su rechazo ante cualquier forma de amenaza, hostigamiento o intimidación al trabajo informativo.

Gobierno de Puebla respalda a la periodista María Luisa Ruíz luego de su detención injustificada

A través de un comunicado se informó que habrá el apoyo a la periodista María Luisa Ruíz, quien fue detenida por policías municipales de Santiago Miahuatlán sin justificación.

La Dirección de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación estatal, sigue con atención el suceso y se ha puesto en comunicación con el Mecanismo Federal de Atención a Periodistas.

La periodista tendrá el acompañamiento necesario en los procesos correspondientes para defender sus derechos para el ejercicio informativo, si así lo determina María Luisa Ruíz.

Se hizo énfasis en que la reportera tiene derecho a presentar formalmente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) por los hechos que hizo viral en las redes sociales.

