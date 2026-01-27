Accidente de Autobús de Pasajeros Deja 15 Lesionados en la Autopista Arco Norte

15 pasajeros resultaron lesionados tras un fuerte accidente en el que estuvo involucrado un autobús de turismo, hecho que movilizó de manera inmediata a los cuerpos de emergencia la tarde del lunes 26 de enero, en la autopista Arco Norte, a la altura de Tlaxcala.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad perdió el control y debido al impacto provocó que varios ocupantes sufrieran golpes y lesiones, por lo que paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el lugar.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 202 cerca del municipio de Españita en Tlaxcala.

El autobús se impactró contra la cuneta y salió del camino. Foto: C5 Tlaxcala

Elementos de Protección Civil, servicios de emergencia y personal de la autopista acudieron para asegurar la zona y prevenir mayores riesgos, mientras realizaban las labores de auxilio.

Cierre parcial de la autopista Arco Norte por accidente de autobús turístico

El accidente generó afectaciones considerables a la circulación, con filas de vehículos y reducción de carriles durante varias horas. Horas más tarde se reabrió la circulación.

Ya investigan las causas del percance y exhortan a los conductores a extremar precauciones al transitar por esta vía de alta velocidad.

