Captan Impactante Incendio de Autobús de Turismo sobre la Autopista Arco Norte ¿Qué Pasó?

Un autobús de servicio turístico, que transportaba al rededor de 40 pasajeros, se incendió la mañana de este viernes 21 de noviembre en la Autopista Arco Norte a la altura de la caseta de Pachuca con dirección a Puebla.

El siniestro se registró a la altura del Km 122+300 en el tramo Ajoloapan-Pachuca en el carril de extrema derecha; De acuerdo a los primeros reportes al rededor de las 6:30 hrs de este viernes, comenzó la ignición de manera sorpresiva por lo que el chofer de la unidad paró la marcha y los pasajeros procedieron a evacuar rápidamente.

Momentos de terror vivieron los presentes al ver cómo rápidamente el fuego consumió a la unidad hasta dejarla totalmente calcinada, sin que nadie pudiera hacer nada al respecto.

¿Qué se está incendiando en el Arco Norte? Reportan columna de humo negro

La inmensa columna de humo negro alertó a los automovilistas que circulaban por el tramo con dirección a San Martín Texmelucan, casi llegando a la entrada de Pachuca, por lo que de inmediato se dio aviso a las autoridades.

Al lugar arribaron elementos de Guardia Nacional para abanderar la zona mientras que bomberos trabajaron en la liquidación del fuego, además, llegaron servicios médicos para atender a posibles lesionados, sin embargo hasta el momento no han confirmado si alguna persona presentó alguna herida tras el hecho.

Transportistas y automovilistas quienes transitaban en el carril contrario, lograron captar el impactante momento del incendio del autobús turístico, en donde se logra ver cómo las llamas terminan devorándolo.

Tres Sujetos Incendiaron una Unidad de Transporte Público

Tráfico lento en Arco Norte hoy 21 de noviembre ¿Qué está pasando?

El incendio del autobús se encuentra ocasionando tráfico lento en la zona del Arco Norte con dirección a la ciudad de Puebla a la altura del poblado Las Palomas por lo que se recomienda tomar vías alternas y manejar con mayor precaución.

A pesar de que la unidad siniestrada ya logró ser retirada en su totalidad y la circulación fue reabierta, se reportan largas filas de autos por rezagos viales hasta el km 115, por lo que es importante considerar el tiempo de espera para poder llegar a sus destinos.

